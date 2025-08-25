Fontos egyeztetés jön Ukrajna és Amerika között az orosz-ukrán háborúról

A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét – jelentette be Volodimir Zelenszkij hétfőn Kijevben, az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn lesz egy találkozó Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is az orosz féllel való esetleges jövőbeni találkozóra való felkészülés részeként. Beszámolt arról, hogy vasárnap hivatala vezetője, Andrij Jermak beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és más partnerekkel.

Ezen kívül Andrij Szibiha külügyminiszter az ukrán függetlenség napján csatlakozott a G7 országcsoport külügyminisztereinek online találkozójához. Hozzátette továbbá, hogy a nap folyamán az ukrán katonai vezetés egyeztet a partnerekkel, szerdán pedig találkozót tartanak a nemzetbiztonsági tanácsadók.

Zelenszkij köszönetet mondott Norvégiának

Az ukrán arról is beszélt, hogy a múlt télen legalább egymillió ukrán családnak tudták a fűtést biztosítani Ukrajna és Norvégia együttműködésének köszönhetően. Jonas Gahr Store a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Norvégia 2026-ban is folytatja Ukrajna katonai támogatását,ami pénzben kifejezve 8,5 milliárd dollárt jelent 2026-ban.

A katonai és a civil szféra támogatására létrehozott Nansen program teljes összege 75 milliárd norvég korona (2677 milliárd forint) a 2023-2027 közötti időszakra. A polgári és katonai támogatás arányát évente határozzák meg Ukrajna szükségletei szerint - fűzte hozzá magyarázatul az Interfax-Ukrajina hírügynökség.