Az USA állítólag NATO-szintű biztonsági garanciát kínál Ukrajnának - Putyin is reagált

Az Egyesült Államok NATO-szintű biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának békemegállapodás esetén, bár Kijev hivatalosan nem csatlakozna a blokkhoz.

Fotó: AFP

A The Telegraph értesülései szerint ez azt jelentené, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna európai szövetségesei kötelesek lennének válaszolni egy Ukrajna elleni jövőbeli támadásra, egy olyan vállalás keretében, amely hasonló a NATO alapját képező 5. cikkely szerinti kölcsönös védelmi záradékhoz. Az 5. cikkely kimondja, hogy ha egy NATO-szövetséges fegyveres támadás áldozatává válik, a szövetség tagjai ezt minden tag elleni fegyveres támadásnak tekintik.

Vlagyimir Putyin állítólag egyetértett ezzel pénteken Alaszkában a Donald Trumppal folytatott tárgyaláson.

A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója utáni sajtótájékoztatón mind a két elnök hangsúlyozta a két ország közötti párbeszéd fontosságát, és bár azt mondták, hogy számos kérdésben közeledtek az álláspontok, erről kevés konkrétumot árultak el.

Az alaszkai csúcstalálkozó után Trump arról beszélt, hogy most már Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön múlik a tűzszünet tető alá hozása, s ebben az európai országoknak is szerepet kell vállalniuk, és elmondta azt is, hogy közeledtek az álláspontok számos kérdésben. Az ukrán elnök hétfőn Washingtonban találkozik Trumppal, hogy megvitassák egy esetleges háromoldalú Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó részleteit, valamint azt is, hogy hogyan lehetne véget vetni az immár több mint három éve tartó háborúnak.