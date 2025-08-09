Kiszivárgott Trump és Putyin alkuja: így darabolják fel Ukrajnát – ez lehet a béke ára

Washington és Moszkva megállapodásra törekszik az ukrajnai háború leállítására, amely rögzítené Oroszország megszállását a katonai invázió során elfoglalt ukrán területeken – állítják az ügyhöz közel álló források. Ukrajna feldarabolása, pontosabban ennek lehetséges forgatókönyvéről több nemzetközi lap is beszámolt, így a Bloomberg is.
A befolyásos amerikai hírügynökség szerint amerikai és orosz tisztviselők dolgoznak egy területi megállapodáson, amely Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök közötti jövő hétre tervezett csúcstalálkozóra készülne el.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt: magyar idő szerint a péntekről szombatra való éjjel az amerikai elnök bejelentette, mikor és hol tartják meg az orosz elnökkel közös csúcstalálkozót. Az időpont és a helyszín is meglepetés. Ennek részleteiről az alábbi cikkben számoltunk be.
Hivatalos: eldőlt, mikor és hol találkozik Trump és Putyin – sokkal hamarabb lesz, mint várták, senki se találta ki se a helyszínt
Sok forrás szinte biztosra vette, hogy az elnöki találkozó helyszíne az Egyesült Arab Emírségek lesz, és komolyan szóba került Budapest is. A Trump-Putyin találkozó helyszínét az amerikai elnök tette közzé közösségi média posztjában – és meglepő, mert korábban nem jött szóba.
Visszatérve a Bloomberg jelentésére: ebben az is olvasható, hogy az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy Ukrajna és európai szövetségesei is támogassák a megállapodást, ami azonban korántsem biztos, hogy bekövetkezik.
Állítólag Putyin azt követeli, hogy Ukrajna engedje át a teljes Donbász területét, valamint a Krímet is, amelyet csapatai 2014-ben annektáltak. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kellene rendelnie a csapatok kivonását a Luhanszki és Donyecki területek Kijev által még mindig ellenőrzött részeiről. Ez olyan győzelmet jelentene viszont Oroszországnak, amelyet a 2022. februári teljes körű invázió kezdete óta nem sikerült elérnie a támadó félnek.
Zelenszkijt tehát súlyos helyzet elé állíthatják, amelyben el kellene fogadnia Ukrajna területvesztését, miközben Európa attól tart, hogy mindössze a tűzszünet megfigyelésnek szerepe juthat rá.
Cserében viszont Oroszország leállítja offenzíváját Ukrajna Herszon és Zaporizzsja régióiban, a jelenlegi frontvonalak mentén. Egyelőre nem hivatalos, hogy Putyin valóban hajlandó-e lemondani a jelenleg uralt területekről, beleértve a Zaporizzsjei atomerőművet is, amely Európa legnagyobb ilyen létesítménye.
A Fehér Ház nem válaszolt a témában a Bloomberg érdeklődésére, ahogy Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője sem reagált. Ukrajna nem kívánt nyilatkozni a javaslatokról. A lap összesítése szerint ugyanakkor a körvonalazódó megállapodás lényegében a háború befagyasztását célozza és utat nyit a tűzszünetnek, valamint a végleges békerendezésről szóló technikai tárgyalásoknak.
