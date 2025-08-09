Kiszivárgott Trump és Putyin alkuja: így darabolják fel Ukrajnát – ez lehet a béke ára

Washington és Moszkva megállapodásra törekszik az ukrajnai háború leállítására, amely rögzítené Oroszország megszállását a katonai invázió során elfoglalt ukrán területeken – állítják az ügyhöz közel álló források. Ukrajna feldarabolása, pontosabban ennek lehetséges forgatókönyvéről több nemzetközi lap is beszámolt, így a Bloomberg is.

A befolyásos amerikai hírügynökség szerint amerikai és orosz tisztviselők dolgoznak egy területi megállapodáson, amely Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök közötti jövő hétre tervezett csúcstalálkozóra készülne el.

Visszatérve a Bloomberg jelentésére: ebben az is olvasható, hogy az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy Ukrajna és európai szövetségesei is támogassák a megállapodást, ami azonban korántsem biztos, hogy bekövetkezik.

Állítólag Putyin azt követeli, hogy Ukrajna engedje át a teljes Donbász területét, valamint a Krímet is, amelyet csapatai 2014-ben annektáltak. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kellene rendelnie a csapatok kivonását a Luhanszki és Donyecki területek Kijev által még mindig ellenőrzött részeiről. Ez olyan győzelmet jelentene viszont Oroszországnak, amelyet a 2022. februári teljes körű invázió kezdete óta nem sikerült elérnie a támadó félnek.

Zelenszkijt tehát súlyos helyzet elé állíthatják, amelyben el kellene fogadnia Ukrajna területvesztését, miközben Európa attól tart, hogy mindössze a tűzszünet megfigyelésnek szerepe juthat rá.