Ukrajna lehet Európa új fegyvergyárosa - veszélyes helyzet jöhet létre

Ukrajna lesz Európa fegyvergyárosa? Németország, pontosabban a Friedrich Merz kancellár körüli gazdasági-politikai érdekcsoport legalábbis erre törekszik. Ami azért elgondolkodtató, mert Németország gyártja szakértők szerint még mindig talán a legmagasabb minőségű gépeket (így a fegyverrendszereket), és Ukrajna volt valamikor a Szovjetunió fegyvergyárosa. Ukrajna felfegyverzése átrendezné az európai biztonságpolitikai helyzetet.
Ukrajnában összpontosították a szovjet időkben a nehézfegyverzet (páncélosok – Harkov, Malisev-Művek/Morozov Fejlesztőközpont, rakétagyártás – Dnyepropetrovszk, repülőgépmotor-gyártás – Zaporizzsja, Kijev), legalább 40 százalékát. Miközben a szovjet vezetés a rádióelektronika központjává Belorussziát fejlesztette a múlt század közepén. Máig tisztázatlan körülmények között ide helyezték, ebbe a stratégiai fontosságú minszki rádiógyárba (Gorizont) a múlt század hatvanas évei legelején Lee Harvey Oswald amerikai tengerészgyalogost, J. F. Kennedy elnök későbbi feltételezett gyilkosát. Oswald amerikai állampolgár, állítólagos elégedetlensége miatt 1959-ben a Szovjetunióba disszidált, majd 1962-ben orosz feleségével együtt visszatért az USA-ba.
Ugyanakkor számos tényező az Ukrajna mint fegyvergyártó központ ellen szól.
Oroszország már évtizedekkel ezelőtt – amikor már látni lehetett, hogy az 1991-ben frissen függetlenné vált Ukrajna ismét a moszkvai impérium szétzúzására alakult nyugati koalíció lándzsahegye lesz – megindította az ukrán fegyvergyártás legjobb szakemberei Oroszhonba való csábítását magas fizetésekkel, lakás, családi ház biztosításával, egyéb kedvezményekkel.
Most mind a Nyugat, mind Oroszország törheti a fejét, mi legyen hosszú távon Ukrajnával. Nem fegyvereznek-e fel egy Gólemet, egy monstrumot, amely egy idő után önjáróvá válik és Európa vezető hatalma pozíciójára törekszik? Ausztriában, Németországban a radikális pártok már azt pedzegetik, hogy
mi történhet, ha Ukrajna megtámadja mondjuk Magyarországot? Érvényesítik Kijevvel szemben is a NATO 5. cikkelyét?
Erősödik a háborús felkészülés hangulata Németországban, már a szükségállapot-fejadagokat mérlegelik.
Eközben romlottak a „nagypolitikai” kilátások. Úgy tűnik fel, hogy a tervezett kínai–amerikai–orosz csúcstalálkozóból – amit most szeptemberre terveztek – nem lesz semmi. Donald Trump amerikai elnök nem erősítette meg érdekeltségét egy ilyen találkozó létrehozásában. Egy ilyen csúcs elsősorban Moszkvának lenne érdeke. Az orosz vezetés egyfelől abban bízhatott, hogy
Ezt persze Európa minden erejével igyekszik megakadályozni, de mint eddig láttuk,
Brüsszelnek nem osztottak lapot a szuperhatalmi globális játszma ezen fordulójában.
Kína és Oroszország azonban megtartja az amerikai vezető nélkül is a csúcstalálkozót. Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping augusztus legvégén a Tiencsinben tartandó SCO (Sanghaji Együttműködési Szervezet – kormányközi gazdasági és katonai-biztonsági együttműködési fórum) szokásos éves ülése keretében kétoldalú csúcstalálkozót tart. Ez a várakozások szerint újfent megerősíti a két ázsiai nagyhatalom amúgy is szoros kapcsolatát.
Kína és Oroszország egyaránt aktív a nemzetközi feszültséggócok kezelésében.
Putyin a minap az iráni elnökkel konzultált. Teherán támogatta az orosz álláspontot az ukrajnai krízis rendezésében.
Emellett megállapodtak, hogy oroszországira cserélik a bushehri atomerőmű nukleárisenergia-ellátási rendszerét. Az atomerőmű építését még a sah idején, 1975-ben indították németországi mérnökök irányításával. Az első bushehri reaktor már áramot termel, és iráni források szerint nem sérült meg az Irán elleni állítólagos izraeli légi- és rakétatámadásokban. Az Oneindia portál viszont azt állította, hogy találatot kapott az erőmű.
Putyin és az iráni elnök telefonos konzultációján megállapodtak, hogy orosz nukleáris üzemanyagot használnak majd a bushehri erőmű most épülő második és harmadik energiablokkja működtetéséhez. Moszkvai források szerint több száz orosz szakember dolgozik Bushehrben, és az izraeli légitámadások idején is a közelben tartózkodtak.
