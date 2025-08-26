Ukrajna lehet Európa új fegyvergyárosa - veszélyes helyzet jöhet létre

Ukrajna lesz Európa fegyvergyárosa? Németország, pontosabban a Friedrich Merz kancellár körüli gazdasági-politikai érdekcsoport legalábbis erre törekszik. Ami azért elgondolkodtató, mert Németország gyártja szakértők szerint még mindig talán a legmagasabb minőségű gépeket (így a fegyverrendszereket), és Ukrajna volt valamikor a Szovjetunió fegyvergyárosa. Ukrajna felfegyverzése átrendezné az európai biztonságpolitikai helyzetet.

Ukrajna felfegyverzése átrendezheti az európai biztonságpolitikai erőviszonyokat / Fotó: AFP

Ukrajnában összpontosították a szovjet időkben a nehézfegyverzet (páncélosok – Harkov, Malisev-Művek/Morozov Fejlesztőközpont, rakétagyártás – Dnyepropetrovszk, repülőgépmotor-gyártás – Zaporizzsja, Kijev), legalább 40 százalékát. Miközben a szovjet vezetés a rádióelektronika központjává Belorussziát fejlesztette a múlt század közepén. Máig tisztázatlan körülmények között ide helyezték, ebbe a stratégiai fontosságú minszki rádiógyárba (Gorizont) a múlt század hatvanas évei legelején Lee Harvey Oswald amerikai tengerészgyalogost, J. F. Kennedy elnök későbbi feltételezett gyilkosát. Oswald amerikai állampolgár, állítólagos elégedetlensége miatt 1959-ben a Szovjetunióba disszidált, majd 1962-ben orosz feleségével együtt visszatért az USA-ba.

Veszélyessé is válhat Ukrajna felfegyverzése

Ugyanakkor számos tényező az Ukrajna mint fegyvergyártó központ ellen szól.

Mindenekelőtt a képzett munkaerő hiánya.

A fronton elesett egy vagy több generáció egy része, amelynek a békeidők beköszöntével át kellene vennie a gazdaságban a vezető szerepet.

Plusz a munkaképes lakosság, kiváltképpen a fiatalok egy része kiesett a termelésből, képzésből-továbbképzésből.

Ráadásul a hadiipar mindig a legjobb szakembereket szívja fel.

Oroszország már évtizedekkel ezelőtt – amikor már látni lehetett, hogy az 1991-ben frissen függetlenné vált Ukrajna ismét a moszkvai impérium szétzúzására alakult nyugati koalíció lándzsahegye lesz – megindította az ukrán fegyvergyártás legjobb szakemberei Oroszhonba való csábítását magas fizetésekkel, lakás, családi ház biztosításával, egyéb kedvezményekkel.