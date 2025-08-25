Ukrajna nyíltan megmondta Magyarországnak a legmagasabb szinten: a legrosszabbra kell készülnie, ha nem engedi, hogy belépjen az EU-ba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot – jelentette ki Facebook-ra feltett videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Volodimir Zelenszkij keményen üzent Ukrajna nemzeti ünnepén / Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

„Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is” – idézte a tárcavezető szavait a Magyar Nemzet . Hozzátette, hogy az elmúlt napokban a Barátság kőolajvezeték elleni akciókkal Ukrajna súlyos támadásokat indított az hazánk energiaellátásának biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők.

Szijjártó Péter szerint a szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen.

A külügyminiszter ezzel arra utalt, hogy az Ukrajna nemzeti ünnepe alkalmából tartott beszéde után újságíróknak válaszolva Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha a magyar kormány nem változtat az Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos álláspontján, az ukránok továbbra is támadni fogják a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Ukrajna visszaszólt Szíjjártónak

Azt követően, hogy Szijjártó Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével, válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en – írta a Magyar Nemzet.

„Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része ” – írta bejegyzésében Szibiha.

Lengyel-magyar csörte a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Barátságtalan vita alakult ki az egymásra hagyományosan barátnemzetként tekintő Magyarország és Lengyelország külügyminiszterei között a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadás kapcsán.