Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF338.07 +0.1% GBP/HUF456.83 +0.14% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF92.81 0% RON/HUF78.28 +0.01% CZK/HUF16.12 +0.11% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF338.07 +0.1% GBP/HUF456.83 +0.14% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF92.81 0% RON/HUF78.28 +0.01% CZK/HUF16.12 +0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
Volodimir Zelenszkij
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Szijjártó Péter
Európai Unió

Ukrajna nyíltan megmondta Magyarországnak a legmagasabb szinten: a legrosszabbra kell készülnie, ha nem engedi, hogy belépjen az EU-ba

Volodimir Zelenszkij kijelentései heves üzengetést indítottak el. Szijjártó Péter is reagált Ukrajna elnökének fenyegetőzésére.
VG
2025.08.25, 06:06
Frissítve: 2025.08.25, 06:26

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot – jelentette ki Facebook-ra feltett videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök orosz-ukrán háború Oroszország, Ukrajna Amerikai Egyesült Államok USA
Volodimir Zelenszkij keményen üzent Ukrajna nemzeti ünnepén / Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

„Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is” – idézte a tárcavezető szavait a Magyar Nemzet . Hozzátette, hogy az elmúlt napokban a Barátság kőolajvezeték elleni akciókkal Ukrajna súlyos támadásokat indított az hazánk energiaellátásának biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők.

Szijjártó Péter szerint a szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen.

A külügyminiszter ezzel arra utalt, hogy az Ukrajna nemzeti ünnepe alkalmából tartott beszéde után újságíróknak válaszolva Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha a magyar kormány nem változtat az Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos álláspontján, az ukránok továbbra is támadni fogják a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Ukrajna visszaszólt Szíjjártónak

Azt követően, hogy Szijjártó Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével, válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en – írta a Magyar Nemzet.

„Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része ” – írta bejegyzésében Szibiha.

Lengyel-magyar csörte a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Barátságtalan vita alakult ki az egymásra hagyományosan barátnemzetként tekintő Magyarország és Lengyelország külügyminiszterei között a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadás kapcsán.

Az esett kapcsán heves vita bontakozott ki Szijjártó Péter magyar és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter között az X-en. A magyar diplomácia feje előbb arról írt a mikroblogon, hogy a Barátság elleni merénylet „egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11836 cikk

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
165 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu