Ukrajna ünnepén tettek gesztust az oroszok: fogolycserét hajtottak végre a háborús felek - videó

Fogolycserét hajtott végre vasárnap Oroszország és Ukrajna, melynek keretében több száz katona térhet vissza hazájába. A fogolycserére vasárnap, Ukrajna nemzeti ünnepén, az ország Szovjetuniótól való függetlenedésének 34. évfordulóján került sor.
Oroszország 146 orosz katonát küldött vissza a Kijev által ellenőrzött területről, az ukrán fegyveres erők pedig cserébe ugyancsak 146 orosz állampolgárt engedtek el – számolt be az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.
A szabadult orosz katonák jelenleg Fehéroroszország területén tartózkodnak, és megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi segítséget. Minden katonát Oroszországba szállítanak kezelésre és rehabilitációra a védelmi minisztérium egészségügyi intézményeibe.
Az Egyesült Arab Emírségek humanitárius közvetítést nyújtott az orosz katonák fogságból való visszatéréséhez
– közölte az orosz minisztérium.
Moszkva és Kijev az isztambuli tárgyalásokon megállapodott, hogy együttműködnek humanitárius kérdésekben. A tárgyalásokat követően a felek már több fogoly- és sebesültcserét is végrehajtottak. Oroszország több ezer halott katona holttestét is átadta Ukrajnának.
