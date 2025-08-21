Megrendítő bejelentés a Pentagontól: Amerika magára hagyja Európát, egyedül kell megvédenie Ukrajnát – „Nem tudjuk, mi lesz így velünk”

Az Egyesült Államok minimális szerepet kíván vállalni Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában – árulta el a Pentagon védelmi stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Elbridge Colby az európai katonai vezetőknek.
A beszélgetésről beszámoló Politico szerint Colby hangsúlyozta, hogy a béke garantálása Ukrajna területén Európára fog hárulni. Az európai országok általában vonakodnak földi csapatokat küldeni Ukrajnába, bár az Egyesült Királyság, Franciaország, Törökország, Kanada és Franciaország nyitottabb a lépésre.
Ugyan Washington nem árult el részleteket, az elemzők szerint az amerikai részvétel várhatóan alapvető képességek biztosítására korlátozódik, mint a hírszerzés és a légvédelem.
A több mint három éve tomboló orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások felgyorsultak az elmúlt napokban. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump találkozóját augusztus 15-én tartották az alaszkai Anchorage-ban.
A felek hangsúlyozták, hogy a vezetők közötti párbeszéd pozitív és konstruktív volt, a kiszivárgott információk alapján Oroszország Donbász régióját követeli a béke érdekében. Az alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Amerikai Egyesült Államok első embere.
A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt. Trump a megbeszéléseken közölte ukrán kollégájával, hogy Washington garantálná Kijev biztonságát a békemegállapodás részeként, bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos. Alexander Stubb finn elnök később elmondta, hogy a biztonsági garanciák részleteit nagyjából egy héten belül kidolgozhatják.
Trump azt is bejelentette, hogy megkezdte a Zelenszkij és Putyin közötti találkozó szervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a három elnök között. A Putyin és Zelenszkij közti egyeztetés a követkető két hétben megvalósulhat, a helyszín Magyarország is lehet. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.
Fenyegetés érte a békekötést: Oroszország figyelmeztet, az ukrán védőhálót vele is meg kell beszélni
Moszkva nélkül nem képzelhető el Ukrajna biztonságának garantálása – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Lavrov szerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Kína egyenlő biztonsági garanciákat adhatna Ukrajnának, de ragaszkodott ahhoz, hogy Moszkva is szerepet kapjon.
