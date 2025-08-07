Rendkívüli: már a jövő héten véget érhet az orosz-ukrán háború – Trump hatalmas bejelentést tett Putyinról, mindenki erre várt

Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy „nagyon jó kilátás” van egy hamarosan megrendezendő csúcstalálkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélés célja az ukrajnai háború lezárása lehet – számolt be a CNN.

Trump hatalmas bejelentést tett Putyinról, az ukrajnai háború már a jövő héten véget érhet / Fotó: AFP

„Ma nagyon jó beszélgetésünk volt Putyin elnökkel, és igen jó esély van arra, hogy ez az út véget ér – tényleg lezárul, véget ér az az út" – mondta az Ovális Irodában, amikor arról kérdezték, mennyi esély van egy közeljövőben rendezendő találkozóra. „Az út hosszú volt és továbbra is hosszú, de jó esély van arra, hogy nagyon hamar találkozunk" – tette hozzá.

Trump bejelentése egy nappal azután érkezett, hogy Steve Witkoff, az elnök moszkvai különmegbízottja megbeszélést folytatott Putyinnal az orosz fővárosban. A Kreml konstruktívnak nevezte a tárgyalást.

A találkozót követően Trump telefonon beszélt európai vezetőkkel, majd elmondta, hamarosan – akár már jövő héten – találkozni szeretne Putyinnal, majd azt követően háromoldalú tárgyalások kialakítását javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bevonásával.

A Fehér Ház szerint a tárgyalások a legkésőbb a következő két hétben megtörténhetnek. „Az oroszok jelezték, hogy találkozni szeretnének Trump elnökkel, és az elnök nyitott egy találkozóra Putyin és Zelenszkij elnökkel is. Trump elnök azt akarja, hogy befejeződjön ez a brutális háború” – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

Az amerikai elnök beszélt Zelenszkijjel is, aki szerda este országos videóbeszédében elmondta: „úgy tűnik, hogy Oroszország most inkább hajlik a tűzszünetre”.

„Az Oroszországra nehezedő nyomás hatásos. De a legfontosabb, hogy ne csapjanak be minket a részletekkel. Sem minket, sem az Egyesült Államokat”.

Közben az Egyesült Államok másodlagos szankciókkal fenyegeti azokat az országokat, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat. India már 25 százalékos vámmal szembesült, és további szankciók is kilátásban vannak.

Mindezalatt Oroszország folytatja az ukrajnai támadásokat, civilek haltak meg újabb légicsapásokban, miközben az Egyesült Államok további katonai támogatást hagyott jóvá Kijev számára.