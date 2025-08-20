Deviza
EUR/HUF394.48 +0.16% USD/HUF338.87 +0.17% GBP/HUF457.25 +0.23% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF92.78 -0.01% RON/HUF77.98 +0.19% CZK/HUF16.11 +0.05% EUR/HUF394.48 +0.16% USD/HUF338.87 +0.17% GBP/HUF457.25 +0.23% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF92.78 -0.01% RON/HUF77.98 +0.19% CZK/HUF16.11 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrajnai háború
fogolycsere
hadijelentés
ukrajnai front
olajfinomító
Ukrajna
orosz-ukrán háború
orosz hadsereg
légicsapás
Donyec-medence

Ukrajnai olajfinomítót támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg nagyszabású légicsapás-sorozatot hajtott végre Ukrajna ellen. Oroszország hadijelentése szerint támadtak egy olajfinomítót és több fegyver- és üzemanyagraktárat. Beszámoltak arról is, hogy az orosz katonák az ukrajnai front több szakaszán is előretörtek.
VG/MTI
2025.08.20, 08:26
Frissítve: 2025.08.20, 08:37

Az ukrajnai Donyec-medencében harcoló ukrán egységeket üzemanyaggal ellátó olajfinomítóra mért csoportos csapást nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

ukrajna
Az orosz katonák az ukrajnai front több szakaszán is előretörtek / Fotó: AFP (illusztráció)

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel 

  • több rakétatüzérségi, üzemanyag-, lőszer- és hadianyagraktárt, 
  • egy nagy hatótávolságú drónokat összeszerelő műhelyt, 
  • egy harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, 
  • egy vontatott 155 milliméteres löveget, 
  • három irányított légibombát, 
  • egy HIMARS-rakétát, 
  • továbbá 117 repülőgép típusú drónt.

A hadijelentés értelmében 

az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni.

A „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó kedden közölte, hogy Oroszország aznap további ezer elesett ukrán katona holttestét adta át Ukrajnának. Az ukrán fél cserébe 19 katona holttestét szolgáltatta ki. Megyinszkij szerint ugyanilyen arányú csere történt az előző hónapban.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az oroszok bosszút álltak a Barátság kőolajvezeték felrobbantásáért – reakció a „Magyar” sikereire

Az alaszkai és washingtoni tárgyalások környékére bőven jutott az új fellángolásból: az ukrajnai háborúban mindkét fél rendszeresen támadja a másik energia-infrastruktúráját, ami keményen meglegyintheti a közép-európai országokat is, köztük hazánkat. A Barátság kőolajvezeték ukránok általi felrobbantása Budapestből felháborodott reakciót váltott ki, az oroszoktól viszont drónok szállította robbanóanyag érkezett válaszul, ami meg is tette a hatását.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11781 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu