Ukrán front: előretörés Donyeckben – újabb település került orosz kézre

Az orosz hadsereg újabb települést szerzett meg az ukrán fronton: a védelmi minisztérium közlése szerint most Perse Travnya került orosz kézre a Donyeck régióban. Moszkva szerint a harcok során a frontvonal hat szakaszából négyen előre tudtak törni, és több mint 1270 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán bejelentette, hogy csapatai újra előretörtek az ukrán fronton, és elfoglalták Perse Travnya települést a donyecki térségben / Fotó: Anadolu via AFP

Brutális pusztítás az ukrán fronton

A tárca közleménye katonai veszteségeket is felsorolt: megsemmisítettek egy légvédelmi lokátorállomást, több drónösszeszerelő műhelyt, valamint lőszer- és műszaki raktárakat. A felsorolásban szerepel továbbá egy harckocsi, tizenhárom páncélozott jármű, két irányított légibomba, két HIMARS-rakéta és 152 drón.

Mindeközben az ukrán erők válaszul orosz területeket is támadtak: a helyi hatóságok szerint a megszállt ukrajnai térségeken túl a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városközpontját is találatok érték, ahol tizenegy ház rongálódott meg.

Az események jelzik, hogy a frontvonal változatlanul aktív, és mindkét fél egyre intenzívebb támadásokkal próbálja felőrölni ellenfelét. A következő hetekben várhatóan tovább fokozódik a harcok hevessége, ahogy Moszkva a téli lendületet próbálja kihasználni, míg Kijev igyekszik lassítani az orosz előretörést, miközben Washington igyekszik nyélbe ütni a béketárgyalásokat a két ország között.