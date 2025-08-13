Ukrán támadás a Barátság kőolajvezeték ellen: megérkezett a kormány válasza, Szijjártó Péter kifakadt – felszólította Ukrajnát

„Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás” – közölte a Facebookon Szijjártó Péter szerdán.
A külgazdasági és külügyminiszter így folytatta a közösségi oldalon megjelent bejegyzését:
Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!
Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, szerdára virradó éjjel ukrán dróntámadás érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó Barátság kőolajvezeték egyik fontos, oroszországi szivattyúállomását.
Az útvonal kiesése súlyos problémát okozna a hazai gazdaságban, nemhiába kapott a kormány mentességet az orosz kőolajra vonatkozó tilalom alól. Még úgy is lenullázódhatna a magyar ipar, hogy egyébként a hazai tartalékok több hónapra elegendők, illetve az Adria-vezetéken lehet pótolni az esetlegesen kieső mennyiség egy részét, bár ez közel sem ennyire egyszerű.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.