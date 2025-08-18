Deviza
Az ukránok megtámadták Oroszország egyik legnagyobb atomerőművét: megszólalt a Roszatom

Az ukrán hadsereg drónnal támadta meg az orosz Szmolenszki Atomerőművet. A létesítmény védelmi rendszere lelőtte a védelmi eszközt, a hatástalanításkor fellépő robbanás több ablakot betört. Senki nem sérült meg, és az épületben sem keletkezett egyéb kár.
Németh Anita
2025.08.18, 09:58
Frissítve: 2025.08.18, 10:06

Vasárnap éjjel pilóta nélküli ukrán repülőgépet fogtak el a Szmolenszki Atomerőmű területén – közölte a Roszatom állami vállalat sajtószolgálata az Intefax hírügynökséggel.

ukrán Ukrainian,Drone,Operator,During,Air,Intelligence
Az ukránok megtámadták Oroszország egyik legnagyobb atomerőművét / Fotó: Dmitro Seremeta / Shutterstock (illusztráció)

Az Ukrán Fegyveres Erők egyik harci drónját vasárnap éjfél után szedték le a Szmolenszki Atomerőmű ipari területén, a 3. energiablokk körzetében. A zuhanáskor a szerkezet felrobbant, aminek következtében az egység épületének több ablaka is megrongálódott. A kár kisebb, áldozatok nincsenek – derült ki a jelentésből.

Az incidens nem befolyásolta a Szmolenszki Atomerőmű működését. Az állami vállalat közlése szerint 

mindhárom energiatermelő egység üzemel az atomerőműben. A teljes kapacitás 2982 megawatt. Az ipari telephelyen és a szomszédos területen a sugárzási háttér nem változott, és megfelel a természetes értékeknek.

A Szmolenszki Atomerőmű a Rosenergoatom Konszern egyik leányvállalata. A létesítményben három, RBMK–1000 reaktorokkal ellátott energiablokk van, amelyek a régió villamosenergia-termelésének 88 százalékát adják. Az 1. számú energiablokkot 1982 decemberében helyezték üzembe, üzemidejét 2027-ig meghosszabbították, a 2. számú energiablokk üzemidejét 2030-ig, a 3. számú energiablokkét pedig 2034. december 14-ig engedélyezték.

Nem ez volt az első alkalom, hogy atomerőművet támadtak az orosz–ukrán háborúban. Oroszország tavaly őszi beszámolója szerint az ukránok a kurszki atomerőmű elfoglalását és aláaknázását tervezték, de az oroszok azt elhárították, amivel szerintük egy nukleáris katasztrófát akadályoztak meg. Volodimir Zelenszkij februárban közölte, hogy az oroszok drónnal támadták meg a csernobili atomerőművet, ráadásul annak is azt a blokkját, amelyik érintett volt a katasztrófában. Akkor az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy tette miatt Oroszország az egész világra terrorfenyegetést jelent. A zaporizzsjai atomerőművet pedig a háborús cselekmények már kilencedik alkalommal érintették a nyáron. 

