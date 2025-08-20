Deviza
korrupció
Didier Reynders
Európai Bizottság

Magyarországra támadt az uniós biztos, aki pénzt mosott, és belekevert egy nagybankot is

Dagad Didier Reynders botránya, belekeveredni látszik egy nagybank belga leányvállalata is. Az uniós biztos (volt, már nem az) gyakran bírálta Magyarországot, korrupciós és jogállami vádakkal, miközben ő maga a gyanú szerint pénzt mosott.
Pető Sándor
2025.08.20., 15:16

Elérte Didier Reynders korábbi uniós biztos dagadó pénzmosási botránya a holland ING óriásbank belga leányvállalatát, a brüsszeli ügyészség eljárást indított ellene is. Erről az MTI számolt be, a Le Soir belga napilap információit továbbítva. A lap szerint az ING Belgium volt és jelenlegi vezérigazgatóját gyanúsítottként idézték be kihallgatásra, és a bank más vezetőit is már meghallgatták.

Uniós biztos Budapesten 2021 novemberében: Reynders ezen a sajtótájékoztatóján is keményen nekiesett a magyar kormánynak
Uniós biztos Budapesten 2021 novemberében: Reynders ezen a sajtótájékoztatóján is keményen nekiesett a magyar kormánynak / Fotó: AFP

Reynders, akinek a neve Magyarországon is jól ismert, mivel rendszeresen bírálta a budapesti kormányt, 2019 és 2024 között volt az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, amikor az Európai Bizottság elnöke ugyanúgy Ursula von der Leyen volt, mint most. 

A belga korrupcióellenes szolgálat azért vizsgálódik, mert miközben Reynders – aki korábban is magas kormányzati pozíciókkal rendelkezett – 2008 és 2018 között csaknem 700 ezer eurót helyezett el számláján, amelyet a belga ING-leány vezetett, és a bank csak 2018-ban kezdett érdeklődni a pénz eredetét illetően, majd 2023-ig várt, mielőtt jelentést küldött volna a pénzügyi információfeldolgozó egységnek.

Renyders ellen napokkal azután indult el a vizsgálat, hogy lejárt EU-biztosi megbízatása. A Le Soir akkor azt jelentette, hogy Reynders pénzmosása a gyanú szerint a belga lottóhoz kötődik, az AP pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy 

bármilyen, Reynders-t érintő botrány az Európai Bizottságra is rossz fényt vetne, ahol ő felelt azért, hogy a nyugati jogállamisági elveket – beleértve a korrupció elleni szigorú küzdelmet – hivatali ideje alatt maradéktalanul tiszteletben tartsák.

Reynders ellen egyébként már korábban, 2019-ben is indult vizsgálat korrupció és pénzmosás gyanújával (olyan ügyekben, mint a kinshasai belga követség építése stb.). Ártatlanságát hangoztatta, az ügyészek pedig végül ejtették a vádakat, mivel ötéves biztosi megbízatása alatt diplomáciai mentességet élvezett.

Az események más fénybe helyezik Reynders visszatérő bírálatait a magyar kormánnyal szemben. 

Didier Reynders a korrupció és a jogállamiság miatt ostorozta Budapestet, miután főhivatalnokként pénzt mosott a gyanú szerint

A biztos Magyarország uniós pénzei visszatartásának egyik hivatalos brüsszeli „főindoklója” volt: évekig rendszeresen kritizálta a magyar kormányt a többek közt a jogállamiság, a korrupció, a média- és akadémiai szabadság, valamint az LMBTQ+ közösség jogainak helyzete kapcsán, és hangsúlyozta hogy az EU-finanszírozást feltételekhez kell kötni, továbbá elítélte a demokratikus értékek csorbítását.

Erről elég egy néhány hónappal a 2022-es magyarországi választások előtt született tudósítást idézni, amikor a háromnapos látogatáson Budapesten tartózkodó uniós biztos Márki-Zay Péterrel, az ellenzék akkori közös miniszterelnök-jelöltjével és Karácsony Gergely főpolgármesterrel találkozott.

A Hungary Today szerint

  • elmondta, hogy a cél egy „jogállamisági kultúra megteremtése Európában”, és ha más nem, akkor legalább olyan törvények megkérdőjelezése, mint Magyarország civil szervezetekről szóló jogszabálya, az egyetemi reform, vagy a „homofób gyermekvédelmi törvény”. Az utóbbi szerinte nemcsak diszkriminatív, hanem ellentétes is az Európai Unió azon jogszabályaival, amelyek a különféle sajtótermékek szabad terjesztését garantálják.
  • A biztos úgy vélte, Magyarországon az eltérő szexuális irányultságú személyek egyértelműen diszkriminációt szenvednek el.
  • Meggyőződését fejezte ki, hogy a magyar szabályozás ellentmond az Európai Unió szabadságra vonatkozó alapelveinek, és hozzátette: szeretné, ha a szóban forgó törvényt módosítanák.

Reynders, a liberális Reformista Mozgalom politikusa uniós biztosi kinevezéséig 1999-től folyamatosan töltött be többféle miniszteri posztot a belga kormányokban, pénzügyminiszter például hat különböző kabinetben volt. Az Európai Bizottságban 2023-ban Ursula von der Leyen a versenyjog, monopóliumellenes ügyek, állami támogatások és fúziók ellenőrzéséért felelős biztos területét is Reyndersnek adta Margrethe Vestager távozásakor.

 

