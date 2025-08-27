Üvegvisszaváltás: megelégelte az EU a sorozatos visszaéléseket, vizsgálat indult Európa szégyenországa ellen – bezzeg a magyarok

Az Európai Unió legalább 11,9 millió eurónyi uniós forrással való visszaélést vizsgál egy görögországi hulladék-újrahasznosítási projektben – írja Politico.

Üvegvisszaváltás: megelégelte az EU a sorozatos visszaéléseket / Fotó: ANP / AFP

A vizsgálat az EU megbízásából görög auditorok által készített jelentések miatt indult el. Az egyik jelentés, amelyet a Politico is megtekintett, számos problémát talált az újrahasznosító központok működésével kapcsolatban.

Az Európai Ügyészség által vezetett uniós vizsgálat szerint Görögország hulladékgazdálkodásával régóta problémák vannak. Ezek miatt már hatalmas bírságokat szabtak ki a mediterrán országra.

Az egyik problémás projekt egy sor „újrahasznosító egységet” vagy kioszkot foglal magába, amelyeket a görög TEXAN újrahasznosító cég épített, és amelyek Attika, Peloponnészosz és Kréta régióiban vannak szétszórva. A helyiek pénzvisszatérítést kaphatnak a kioszkokban található, nem csomagolóanyagként szolgáló műanyag, fém- és üvegtárgyak újrahasznosításáért.

A vizsgálat szerint a 220 millió eurós projektet az EU társfinanszírozta egy európai operatív programon keresztül.

2023-ban a pénzügyi ellenőrző bizottság 2,9 millió eurós visszatérítési büntetést szabott ki az attikai hulladékgazdálkodóra, miután súlyos szabálytalanságokat talált a TEXAN-nak odaítélt beszerzési szerződés miatt.

Görögország gyenge teljesítménye az újrahasznosítás és az uniós hulladéktörvények betartása terén közismert. Az európai statisztikai hivatal, az Eurostat 2022-es adatai szerint a települési hulladék újrahasznosítási aránya Görögországban 17 százalék körül mozgott, szemben a 49 százalékos uniós átlaggal.

Az EU-ban Görögország egyike annak az öt tagállamnak, amelyek bírságot fizetnek a környezetvédelmi előírások be nem tartása miatt. A felülvizsgálat szerint az ország eddig mintegy 230 millió eurót küldött Brüsszelnek a jogsértések pótlására.

Magyarországon a visszaváltási rendszer tavalyi bevezetése óta a gyártók, fogyasztók és a kereskedelem szereplői közös erőfeszítésének köszönhetően jelentős előrelépés történt az italcsomagolások hulladékkezelésében. A Sziget fesztivál keretében megtartott eseményen a szakma és a kormányzat szakemberei vitatták meg a visszaváltási rendszer első évének eredményeit és a továbblépés lehetőségeit.