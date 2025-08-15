Válságstábot állítottak fel Oroszországban: felrobbant egy lőporüzem – tucatnyian rekedek a romok alatt

Öt ember életét vesztette egy robbanás következtében, amely az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt – közölték a helyi hatóságok.
A sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sérültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.
A régióban válságstábot állítottak fel a következmények felszámolására, és Pavel Malkov kormányzó a helyszínre utazott.
Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a mentéshez 70 embert és 28 járművet vezényeltek ki.
A gyár személyzetét evakuálták, a lakosságot nem fenyegeti veszély. A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy
a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.
