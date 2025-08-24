Deviza
Az amerikai alelnök szerint Moszkva belátta, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijevbe

Az amerikai alelnök szerint Oroszország jelentős engedményeket tett, előrelépés történt az ukrán háború rendezésében. JD Vance szerint Moszkva belátta, hogy nem lesz képes bábkormányt ültetni Kijevbe.
D. GY.
2025.08.24., 17:59

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance kijelentette, hogy Oroszország „jelentős engedményeket” tett az Ukrajnával folytatott háború tárgyalásos rendezése érdekében, és magabiztosan állította, hogy előrelépés történt, annak ellenére, hogy nincs kézzelfogható jele a konfliktus lezárásának – írja a Reuters.

Vance
JD Vance amerikai alelnök szerint Moszkva jelentős engedményeket tett / Fotó: AFP

Az NBC Meet the Press with Kristen Welker című műsorában Vance elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök több engedményt is tett, többek között azt, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kap a jövőbeli orosz agresszióval szemben. 

Vance: Putyin jelentős engedményeket tett

Úgy gondolom, az oroszok jelentős engedményeket tettek Trump elnöknek a konfliktus három és fél éve alatt először

– mondta Vance a vasárnap sugárzott interjúban.

„Elismerték, hogy nem lesznek képesek bábkormányt ültetni Kijevbe. Ez természetesen az egyik fő követelésük volt a kezdetekben. És ami fontos, elismerték, hogy valamilyen biztonsági garancia lesz Ukrajna területi integritására vonatkozóan” – tette hozzá az amerikai alelnök. 

Lavrov is a biztonsági garanciákról beszélt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap sugárzott interjújában kijelentette: 

Egyes országoknak, köztük az ENSZ Biztonsági Tanács tagjainak kellene Ukrajna biztonságának garantálóivá válniuk.

Pénteken Donald Trump elnök megismételte fenyegetését, miszerint szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, ha két héten belül nem történik előrelépés az ukrajnai békés rendezés felé. Vance elmondta, hogy a szankciókat eseti alapon mérlegelnék, ugyanakkor elismerte, hogy az új büntetőintézkedések valószínűleg nem ösztönöznék Oroszországot tűzszünet megkötésére Ukrajnával. 

Vance példaként hozta fel Trump e hónap eleji bejelentését, miszerint 25 százalékos pótlólagos vámot vetnek ki az indiai árukra, büntetésként India orosz olajvásárlásai miatt. Ez szerinte olyan gazdasági nyomásgyakorlás, amelyet a béke érdekében lehet alkalmazni. 

Trump világossá tette, hogy Oroszországot vissza lehet hívni a világgazdaságba, ha befejezik az öldöklést, de továbbra is elszigetelve maradnak, ha nem hagyják abba

– fogalmazott Vance.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11833 cikk

Az amerikai alelnök szerint Moszkva belátta, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijevbe

Az amerikai alelnök szerint Oroszország jelentős engedményeket tett, előrelépés történt az ukrán háború rendezésében. JD Vance szerint Moszkva belátta, hogy nem lesz képes bábkormányt ültetni Kijevbe.
