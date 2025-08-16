Deviza
EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 +0.05% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0% EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 +0.05% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Himalája
pakisztán
klímaváltozás
villámárvíz
India

Gigászi pusztítást és több száz ember halálát okozták a klímaváltozást jelző villámárvizek

Indiában és Pakisztánban olyan heves eső hullott, hogy szinte lehetetlen volt a védekezés az áradások ellen. A villámárvizek áldozatainak száma már több mint 280 fölé nőtt, de több tucat embert eltűntként tartanak nyilván.
VG/MTI
2025.08.16, 08:47

Brutális, özönvízszerű esőzések és villámárvizek csaptak le Indiára és Pakisztánra, melyek több mint 280 ember halálát okozták a két országban, miközben több tucatnyian eltűntek – közölték pénteken a hatóságok, miközben a mentőalakulatok mintegy 1600 embert helyeztek biztonságba a két szomszédos ország hegyvidéki térségeiben.

Rescue operation to locate missing intensifies as Kashmir cloudburst death toll climbs to 65
Csak romok maradtak a villámárvizek után/Fotó: Anadolu via AFP

Az India ellenőrzése alatt álló Kasmírban csütörtökön kezdődött a földcsuszamlásokkal is járó ítéletidő, ám a kegyetlen esőzések később Pakisztán északi és északnyugati részét is elérték, újabb villámárvizeket és áradásokat kiváltva. Az özönvíz mind a két országban súlyos károkat okozott az elmúlt napokban a mentési erőfeszíések ellenére is.

Az éghajlatváltozás hatására ugyanis egyre gyakoribbak a villámárvizeket is kiváltó felhőszakadások India Himalája régióiban és Pakisztán északi területein, de nemcsak abban a térségben.

Mindkét ország vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak.

Időjárás

Időjárás
865 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu