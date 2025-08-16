Gigászi pusztítást és több száz ember halálát okozták a klímaváltozást jelző villámárvizek

Brutális, özönvízszerű esőzések és villámárvizek csaptak le Indiára és Pakisztánra, melyek több mint 280 ember halálát okozták a két országban, miközben több tucatnyian eltűntek – közölték pénteken a hatóságok, miközben a mentőalakulatok mintegy 1600 embert helyeztek biztonságba a két szomszédos ország hegyvidéki térségeiben.
Az India ellenőrzése alatt álló Kasmírban csütörtökön kezdődött a földcsuszamlásokkal is járó ítéletidő, ám a kegyetlen esőzések később Pakisztán északi és északnyugati részét is elérték, újabb villámárvizeket és áradásokat kiváltva. Az özönvíz mind a két országban súlyos károkat okozott az elmúlt napokban a mentési erőfeszíések ellenére is.
Az éghajlatváltozás hatására ugyanis egyre gyakoribbak a villámárvizeket is kiváltó felhőszakadások India Himalája régióiban és Pakisztán északi területein, de nemcsak abban a térségben.
Mindkét ország vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak.
