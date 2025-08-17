Brüsszeli békecsúcs: sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij - elég meredek mondatok hangzottak el

Vasárnap az Európai Unió vezetői telefonkonferenciát tartanak Volodimir Zelenszkijjel, hogy az ukrán elnök hétfői washingtoni látogatása előtt megegyezzenek a legfontosabb béke, amelyeket be akarnak mutatni Donald Trumpnak.
Újabb diplomáciai fordulat következik az ukrajnai háborúban: Volodimir Zelenszkij hétfőn Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnökkel ül tárgyalóasztalhoz. A Fehér Házban több európai vezető is jelen lesz, jelezve, hogy Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt ügy marad a kontinens számára.
Már vasárnap is zajlanak az előkészületek: az úgynevezett „hajlandók koalíciója”, vagyis Ukrajna legfontosabb európai partnerei délután három órakor videókonferencián egyeztetnek. A téma az, milyen biztonsági garanciákat kaphat Kijev egy esetleges békemegállapodás részeként. Ez a kérdés kulcsfontosságú, mivel Moszkva továbbra is próbálja hátráltatni a tárgyalásokat – hangsúlyozta Zelenszkij.
Putyin és Trump árnyékában: telefonon tárgyalnak Európa vezetői, hogy felkészüljenek a Fehér Házba visszatérő Zelenszkij támogatására
Trump gyors megállapodást sürget, míg Európa inkább hosszú távú biztonsági garanciákban gondolkodik – a két fél között pedig egyre nagyobb a feszültség. Hétfőn a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és több európai vezető, hogy a háború negyedik évében új keretet adjanak az ukrajnai béketárgyalásoknak, ehhez azonban vasárnap közös nevezőre kell jutniuk.
A konferencia előtt az ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével tartott sajtótájékoztatót, ahol leszögezték: béke csak olyan feltételek mellett születhet, amelyek „nem jutalmazzák meg Oroszországot a háború kirobbantásáért”.
Ukrajnának acél-sünné kell válnia, amely emészthetetlen a potenciális agresszorok számára
– jelentette ki von der Leyen.
A Bizottság elnöke hangsúlyozta: erős biztonsági garanciákra van szükség, amelyek nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa létfontosságú érdekeit is védik. „Ukrajnának képesnek kell lennie megőrizni szuverenitását és területi integritását” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az ukrán fegyveres erőkre nem vonatkozhatnak korlátozások sem a nemzetközi együttműködésben, sem a külső támogatásban.
Von der Leyen üdvözölte Trump „nyitottságát az ötödik cikkelyhez való hozzájárulásra”, utalva a kollektív védelem NATO-elvére. Hangsúlyozta, hogy az úgynevezett „hajlandók koalíciója”, Ukrajna fő európai szövetségesei készek kivenni a részüket a biztonsági garanciákból. A területi kérdésekkel kapcsolatban kijelentette:
a nemzetközi határokat nem lehet erővel megváltoztatni. Ezeket a döntéseket csak Ukrajna hozza meg, és csakis Ukrajna ülhet a tárgyalóasztalnál, amikor ezekről szó van.
Zelenszkij a közös sajtótájékoztatón köszönetet mondott az Európai Uniónak, amiért folyamatosan fenntartja a szankciós nyomást Oroszországgal szemben. Hangsúlyozta, hogy a szankciók üzenete egyértelmű: „a világ komolyan veszi Ukrajna ügyét”.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy von der Leyennel a védelemről is egyeztettek, külön megköszönve a drónokhoz nyújtott európai támogatást. Végül a közelgő tanév kapcsán a gyerekek helyzetéről beszélt: „Gyermekeink a jövőnk” – jelentette ki Zelenszkij, aki az EU támogatását kérte egy élelmezési program finanszírozásához.
Újságírói kérdések során az ukrán elnök kijelentette, hogy Oroszországot „bele kell kényszeríteni a valódi tárgyalásokba”. Hangsúlyozta, hogy most az a feladat, hogy Donald Trumppal közösen minden rendelkezésre álló erőforrást megosszanak, és tartós békét érjenek el.
Von der Leyen válaszában kiemelte: a legfontosabb, hogy „megálljon a gyilkolás”. Szerinte elengedhetetlen egy háromoldalú találkozó Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével, amelyben világos menetrendet kell felállítani a békefolyamat számára.
A sajtótájékoztató végén Zelenszkij egy ukrán újságíró kérdésére válaszolva elmondta:
tisztában van azzal, hogy a biztonsági garanciák finanszírozása elsősorban Európára hárul majd, de hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak is van tere kiegészítő támogatást nyújtani.
Hozzátette, Ukrajnának olyan biztosítékra is szüksége van, amely garantálja, hogy Oroszország nem folytathatja szomszédja megszállását.
A holnapi Fehér Házi találkozóval kapcsolatban optimizmusát fejezte ki: „Remélem, produktív látogatás lesz” – mondta az ukrán elnök, utalva arra, hogy a februári washingtoni útja feszült hangulatban zárult. A két vezető ezt követően elhagyta a pódiumot, és zárt ajtós megbeszélésre vonult.
Ezután elkezdődött a virtuális találkozó a NATO-vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélést Emmanuel Macron francia elnök vezeti, aki köszönetet mondott a résztvevőknek, külön kiemelve az ausztrál és japán vezetők jelenlétét.
Macron felvázolta a napirendet, amelynek középpontjában Zelenszkij holnapi washingtoni látogatása előtti stratégiai egyeztetések állnak. A videóhívás során látható még Sir Keir Starmer, Giorgia Meloni és Friedrich Merz is, Zelenszkij oldalán pedig Ursula von der Leyen ül.
Cikkünk folyamatosan frissül.
A Trump és Putyin közötti találkozó után tárgyalt Lavrovval Szijjártó
A megbeszélés főként az ukrajnai háború jövőjére és a kétoldalú kapcsolatok menetrendjére fókuszált. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és magyar kollégája, Szijjártó Péter telefonon egyeztetett az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.