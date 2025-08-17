Brüsszeli békecsúcs: sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij - elég meredek mondatok hangzottak el

Vasárnap az Európai Unió vezetői telefonkonferenciát tartanak Volodimir Zelenszkijjel, hogy az ukrán elnök hétfői washingtoni látogatása előtt megegyezzenek a legfontosabb béke, amelyeket be akarnak mutatni Donald Trumpnak.

Az uniós vezetők sietve Washingtonba utaznak, hogy Volodimir Zelenszkijjel együtt próbálják mederben tartani az amerikai politika fordulatát. Előtte azonban vasárnap telefonon egyeztetnek a közös frontról / Fotó: AFP

Újabb diplomáciai fordulat következik az ukrajnai háborúban: Volodimir Zelenszkij hétfőn Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnökkel ül tárgyalóasztalhoz. A Fehér Házban több európai vezető is jelen lesz, jelezve, hogy Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt ügy marad a kontinens számára.

Az uniós vezetők beállnak be Volodimir Zelenszkij mögé

Már vasárnap is zajlanak az előkészületek: az úgynevezett „hajlandók koalíciója”, vagyis Ukrajna legfontosabb európai partnerei délután három órakor videókonferencián egyeztetnek. A téma az, milyen biztonsági garanciákat kaphat Kijev egy esetleges békemegállapodás részeként. Ez a kérdés kulcsfontosságú, mivel Moszkva továbbra is próbálja hátráltatni a tárgyalásokat – hangsúlyozta Zelenszkij.

Putyin és Trump árnyékában: telefonon tárgyalnak Európa vezetői, hogy felkészüljenek a Fehér Házba visszatérő Zelenszkij támogatására Trump gyors megállapodást sürget, míg Európa inkább hosszú távú biztonsági garanciákban gondolkodik – a két fél között pedig egyre nagyobb a feszültség. Hétfőn a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és több európai vezető, hogy a háború negyedik évében új keretet adjanak az ukrajnai béketárgyalásoknak, ehhez azonban vasárnap közös nevezőre kell jutniuk.

A konferencia előtt az ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével tartott sajtótájékoztatót, ahol leszögezték: béke csak olyan feltételek mellett születhet, amelyek „nem jutalmazzák meg Oroszországot a háború kirobbantásáért”.

Ukrajnának acél-sünné kell válnia, amely emészthetetlen a potenciális agresszorok számára

– jelentette ki von der Leyen.

A Bizottság elnöke hangsúlyozta: erős biztonsági garanciákra van szükség, amelyek nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa létfontosságú érdekeit is védik. „Ukrajnának képesnek kell lennie megőrizni szuverenitását és területi integritását” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az ukrán fegyveres erőkre nem vonatkozhatnak korlátozások sem a nemzetközi együttműködésben, sem a külső támogatásban.