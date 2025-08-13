Von der Leyen Kijevben: 3,5 milliárdos ajándék az EU adófizetőitől a háború harmadik évfordulójára

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfő reggel érkezett vonattal Kijevbe, hogy részt vegyen az orosz invázió harmadik évfordulójának megemlékezésén. Látogatása során bejelentette: az EU 3,5 milliárd eurós pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának a költségvetési hiány enyhítésére és a fegyverbeszerzések elősegítésére. Ez az összeg az 50 milliárd eurós, tavaly elfogadott uniós segélycsomag első részlete – írta az Euronews.

Ursula von der Leyen 3,5 milliárd eurós pénzügyi csomaggal érkezett Kijevbe az orosz invázió kezdetének harmadik évfordulóján / Fotó: AFP

Von der Leyen még több pénzt önt Kijevre

A Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy Brüsszel továbbra is támogatja Ukrajna szuverenitását és uniós integrációját, miközben ellenáll az amerikai nyomásnak, amely az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítését szorgalmazza. „Fel kell gyorsítanunk a fegyverek és lőszerek azonnali szállítását” – nyilatkozta Kijev felé tartva, hozzátéve, hogy az elkövetkező hetekben ezen fognak dolgozni.

A látogatás során Von der Leyen egy olyan kezdeményezést is ismertet, amelynek célja Ukrajna és Moldova bekapcsolása az EU villamosenergia-piacába még az év vége előtt.

A delegációhoz több uniós biztos is csatlakozik, akik ukrán kormánytagokkal egyeztetnek a közlekedéstől a kereskedelemig számos területen.

A megemlékezésre más nyugati vezetők is érkeznek, köztük António Costa, az Európai Tanács elnöke; Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök; és Justin Trudeau kanadai kormányfő. A vezetők közösen találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy demonstrálják szolidaritásukat.

A háttérben az amerikai elnök, Donald Trump legutóbbi kijelentései feszültséget okoztak az atlanti szövetségben. Trump Zelenszkijt „senki által meg nem választott diktátornak” nevezte, és az invázióért Ukrajnát tette felelőssé. Brüsszel attól tart, hogy Washington a békefolyamatból kihagyná Kijevet, ezért az uniós vezetők igyekeznek egységes álláspontot kialakítani. Emmanuel Macron francia elnök Washingtonba utazik, míg António Costa március 6-ára rendkívüli EU-csúcsot hívott össze.

Volodimir Zelenszkij visszautasította a diktátori vádat, és kijelentette: kész lemondani posztjáról, ha ez elősegíti a békét vagy a NATO-csatlakozást. Mindeközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter igyekezett megnyugtatni az európai szövetségeseket, hangsúlyozva, hogy az USA nem változtat hirtelen külpolitikai irányvonalán, és az EU-t is bevonják a béketárgyalásokba, ha eljön az ideje.