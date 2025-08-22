Deviza
Washington ostroma: Trump pizzát vitt a rendőröknek, a Nemzeti Gárda tagjainak közben megengedték a fegyver viselését a fővárosban

Az elnök győzelmet hirdetett, és most már a Fehér Házba tervez új, hatalmas báltermet. Donald Trump hamburgerekkel és katonákkal ünnepelte Washington „megmentését”, miután látványosan visszaestek a bűncselekmények számai a Nemzeti Gárda bevetése után.
VG
2025.08.22., 20:23

Donald Trump tíz nappal a főváros rendőrségének szövetségi átvétele után győzelmet hirdetett Washingtonban, miután a Nemzeti Gárda és több szövetségi szerv bevonásával látványos csökkenést mutatnak a bűnügyi statisztikák. Az elnök szerint most kezdődik az „új város születése”.

Donald Trump hamburgerekkel és katonákkal ünnepelte Washington „megmentését”, miután látványosan visszaestek a bűncselekmények számai a Nemzeti Gárda bevetése után / Fotó: AFP

A főváros utcáin tíz napja nemcsak a helyi rendőrök, hanem Nemzeti Gárda-egységek, FBI-ügynökök és amerikai marsallok is járőröznek. Donald Trump augusztus 11-én rendelte el 800 gárdista Washingtonba vezénylését, miután közbiztonsági vészhelyzetet hirdetett. A katonák a főbb turistacélpontoknál és közlekedési csomópontoknál teljesítenek szolgálatot, a Fehér Ház szerint az intézkedések máris érezhető eredményt hoztak.

Közben Pete Hegseth védelmi miniszter felhatalmazta a Washingtonban szolgáló Nemzeti Gárda-katonákat, hogy fegyvert viseljenek – jelentette a The Wall Street Journal. Pénteken reggel több mint 2000 gárdista állomásozott Washingtonban hat államból: Nyugat-Virginiából, Dél-Karolinából, Louisianából, Mississippiből, Ohióból és Texasból, illetve helyiek. 

Nagytakarítás Washingtonban, az utcáktól a politikáig

Trump augusztus 21-én Anacostia Parkban találkozott az erőkkel, hamburgerekkel és pizzával fogadva őket. Beszédében úgy fogalmazott: „a számok olyan mértékben csökkentek, amit el sem hinnénk – de mégis igaz”.

A rendőrségi szakszervezet adatai szerint a bevetés óta az autólopások huszonegy, az utcai rablások negyvenhat, a kocsirablások pedig nyolcvanhárom százalékkal estek vissza. Az összes erőszakos bűncselekmény a megelőző hét naphoz képest huszonkét százalékkal csökkent.

Ugyanakkor a hivatalos statisztikák szerint a bűnözés már az elnök hatalomra lépésének kezdete óta mérséklődik: augusztus 8-ig az erőszakos bűncselekmények száma huszonhat százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024-ben ugyanebben az időszakban. Washington azonban még így is az Egyesült Államok negyedik legveszélyesebb városa maradt, a gyilkossági ráta 27,3 volt százezer lakosra 2024-ben.

Ez a fővárosunk, és a világ legjobbja lesz

– jelentette ki Trump a USA Today szerint, hozzátéve: a Kongresszustól további pénzeket kér a közterületek felújítására, a graffitik eltávolítására és az utak rendbetételére. Az elnök emellett új projektjéről is beszélt: egy kilencvenezer négyzetlábas báltermet építene a Fehér Házban, amit szerinte „már százötven éve várnak, de nem volt még igazi ingatlanos az elnöki székben”.

Az elkövetkező hetekben így egyszerre folytatódhat a főváros rendfenntartási kísérlete és Trump újabb látványos építkezési terve – a kettő közül pedig egyik sem marad visszhang nélkül.

Bűnbarlang: Trump kitakarítaná Washingtont – a Fehér Ház a Nemzeti Gárda bevetését sem zárja ki

A hétfői sajtótájékoztatón drasztikus lépéseket jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump keményen fellépne Washington közbiztonságának a javítása érdekében, a Nemzeti Gárda bevetése is szóba került.

 

