Oroszországban visszafogták a Telegram- és WhatsApp-hívásokat: állítólag bűnözés elleni akció indult

A hatóságok szerint az alkalmazások tulajdonosai nem léptek fel kellőképpen az online csalások és terrorcselekmények szervezése ellen. Részlegesen korlátozták Oroszországban a Telegram- és WhatsApp-hívásokat, hivatalosan a bűnözés visszaszorítására hivatkozva.
VG/MTI
2025.08.13., 18:37
Fotó: Shutterstock

Oroszországban részlegesen blokkolták a Telegram és a WhatsApp alkalmazáson keresztül indított hívásokat – jelentette be a Roszkomnadzor, az ország tömegtájékoztatási és távközlési felügyelete. A hivatalos indoklás szerint az intézkedés célja a bűnözés elleni fellépés és a bűnüldöző szervek utasításainak végrehajtása. A szöveges üzenetküldés és más funkciók nem érintettek.

WhatsApp, Telegram Oroszország internet felhasználók
Részlegesen korlátozták Oroszországban a Telegram- és WhatsApp-hívásokat, hivatalosan a bűnözés visszaszorítására hivatkozva / Fotó: Shutterstock

Célkeresztbe került a WhatsApp és a Telegram

Az orosz belügyminisztérium szerint a bűnözők gyakran használják a két népszerű alkalmazást csalásokhoz, zsaroláshoz, valamint diverziós vagy terrorista tevékenységek szervezéséhez. A tárca állítása szerint a Telegram és a WhatsApp üzemeltetői figyelmen kívül hagyták az orosz hatóságok felszólításait, hogy lépjenek fel ezek ellen a visszaélések ellen.

Anton Nyemkin, az orosz alsóház információpolitikai bizottságának tagja a RIA Novosztyinak nyilatkozva úgy fogalmazott: a korlátozásra a telefonos és internetes csalások elleni védelem érdekében volt szükség.

Médiajelentések szerint a hívások már hétfő óta akadoznak az országban. Az orosz Forbes korábban kormányzati forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a négy legnagyobb távközlési szolgáltató – az MTSZ, a Megafon, a Beeline és a Tele2 – már május végén kezdeményezte a külföldi üzenetküldő alkalmazások hívásfunkciójának blokkolását. Ezzel szerintük elkerülhető lenne a teljes letiltás, ami komolyabb felhasználói tiltakozást válthatna ki.

Kizárhatják a WhatsAppot Oroszországból: a Kreml szeptember 1-jére szigorításokat ígér

Az orosz kormány egyre keményebben lép fel a nyugati technológiai platformokkal szemben. Most a WhatsApp került célkeresztbe, amelyet kormányzati képviselők nemzetbiztonsági kockázatnak tartanak, és az orosz piacról való távozásra szólították fel.

 

online csalások

