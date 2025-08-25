Deviza
orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij
India
Narendra Modi

Meglepő helyről kapott meghívót Zelenszkij, Putyin után ő is meglátogathatja a világ legnépesebb országát

India nem akar oldalt választani az orosz-ukrán háborúban. Ezért Vlagyimir Putyin orosz elnök útja után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felkeresheti az ázsiai országot.
K. B. G.
2025.08.25, 10:22

Tovább folytatódik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök indiai látogatásának előkészítése Olekszander Poliscsuk ukrán indiai nagykövet szerint, miután Narendra Modi indiai miniszterelnök meghívta az ukrán államfőt tavalyi kijevi látogatása során.

Narendra Modi és Volodimir Zelenszkij/Fotó: AFP

Putyin és Zelenszkij is ellátogat Indiába

A The Times of India beszámolója szerint mind a két fél dolgozik Zelenszkij látogatásának előkészítésén, mely akár egy jövőbeli sratégiai együttműködés bejelentéséhez is kapcsolódhat, ám pontos dátuma még nincs a látogatásnak. Jelenleg ugyanakkor indiai források szerint Újdelhi Vlagyimir Putyin orosz elnök év végére várható indiai útjának előkészítésén dolgozik

Az amerikai békekezdeményezések árnyékában India igyekszik mind a két féllel kapcsolatban maradni és a párbeszéd fontosságát hangoztatja a háború lezárása érdekében. Az ázsiai ország ugyanakkor az orosz olajat érintő európai szankciók után mentőövet dobott Moszkvának, és Kína után a nyersanyag második legfontosabb vásárlójává vált.

India a kereskedelmi háború frontvonala is

Donald Trump amerikai elnök azonban részben emiatt is emelte meg 50 százalékos szintre az indiai termékekre vonatkozó vámokat. Bár egyes hírek szerint ezután az ázsiai ország állami kézben levő finomítói csökkentették az orosz olaj vásárlását , kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós és az is, hogy Újdelhi képes lesz-e megállapodni Washingtonnal. Az amerikai lépések ugyanis könnyen Kína és Oroszország felé lökhetik Indiát, mely a BRICS keretében már amúgy is fontos kapcsolatokat ápol Pekinggel és Moszkvával. Ugyanakkor a három ország közötti bizalom is hagy kívánni valót maga után, például az indiai vízellátást veszélyeztető óriási kínai vízerőmű terve miatt.

