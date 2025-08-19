Magyarország is lehet a Zelenszkij–Putyin-találkozó házigazdája – így kerülhetne rá sor

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Amerikai Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt.

Donald Trump már a Zelenszkij–Putyin-találkozó megrendezésén munkálkodik / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A hétfői találkozót követően Donald Trump és Volodimir Zelenszkij is reményét fejezte ki, hogy az elmúlt napok eseményei végül háromoldalú tárgyalásokhoz vezetnek Vlagyimir Putyinnal. Trump az európai vezetőkkel tartott egyeztetés után felhívta az orosz elnököt, és megkezdte Putyin és Zelenszkij találkozójának megszervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a három elnök között – írta a The Guardian.

A Reuters egy európai delegációból származó forrásra hivatkozva azt írta, hogy Trump az európai vezetőket arról tájékoztatta, hogy Putyin javasolta ezt a sorrendet. A Kreml nyilvánosan nem jelentett be semmit az esetleges találkozó kapcsán. A Trump-adminisztráció egy magas rangú tisztviselője szerint a Putyin–Zelenszkij-találkozóra akár Magyarországon is sor kerülhet.

A német kancellár árulta el, mikor jöhet létre a történelmi Zelenszkij–Putyin-találkozó – közelebb van, mint gondolnánk

A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója – közölte Friedrich Merz német kancellár sajtótájékoztatóján, amelyet azután tartott, hogy Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel tárgyalt Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban. Volodimir Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal az orosz–ukrán háború befejezéséről.

Merz leszögezte, hogy újabb csúcstalálkozóra csak Ukrajna részvételével kerülhet sor a háborús rendezés ügyében. Úgy fogalmazott, hogy kiderül, Putyin elnöknek lesz-e bátorsága ehhez. Mint mondta, az orosz–ukrán csúcstalálkozó a következő két hétben megvalósulhat, helyszínét azonban még meg kell határozni. Megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.