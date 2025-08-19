Deviza
BÉT logó
késleltetett adatok
Diplomácia golfütővel: ukrán veterán ajándéka került Trump kezébe – Beválhat Zelenszkij új stratégiája

A találkozó a februári botrányos veszekedés után látványos fordulatot jelent az ukrán-amerikai kapcsolatokban. Washingtonban ismét a szimbolikus gesztusok kerültek előtérbe: Volodimir Zelenszkij egy háborús veterán golfütőjét adta át Donald Trumpnak, aki cserébe a Fehér Ház jelképes kulcsait nyújtotta át.
VG
2025.08.19., 21:15

Volodimir Zelenszkij amerikai látogatásán egy meglepő ajándékot vett elő: egy golfütőt, amely egy fronton harcoló ukrán katona tulajdona volt. Az eszköz Kostiantyn Kartavtsevhez tartozott, aki a háború első hónapjaiban vesztette el egyik lábát, miközben bajtársait mentette. Az ukrán elnök a találkozón egy videót is bemutatott Donald Trumpnak a katonáról, aki a háború ellenére is folytatja a golfot.

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC Trump-Zelenszkij csúcstalálkoz
Volodimir Zelenszkij egy háborús veterán golfütőjét adta át Donald Trumpnak, aki cserébe a Fehér Ház jelképes kulcsait nyújtotta át / Fotó: AFP

Trump, aki maga is szenvedélyes golfozó és több pálya tulajdonosa, láthatóan meghatódott a gesztustól. Az üzletemberből lett amerikai elnök a Guardian értesülése szerint egy videóüzenetben köszönte meg Kartavtsevnek a golfütőt, külön kiemelve a veterán játékstílusát és bátorságát.

A lendítésed nagyszerű, te pedig egy csodálatos ember vagy

mondta Trump, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok célja Ukrajna „visszavezetése az egészséghez”.

A Fehér Házban zajló ceremónián Trump sem maradt adós: Zelenszkijnek a Fehér Ház jelképes kulcsait adta át. Ez a gesztus kontrasztban áll a februári washingtoni jelenettel, amikor az ukrán elnök dühösen távozott egy televíziós vita után, amelyen Trump és alelnöke, JD Vance is részt vett.

Zelenszkij tanult a hibáiból

Azóta az ukrán elnök láthatóan stratégiát váltott, igyekezve helyreállítani a kapcsolatokat. Az utóbbi hónapokban többször dicsérte Trump békeközvetítő törekvéseit, és nyíltan próbálta megnyerni az amerikai vezetőt. A mostani ajándék ennek a diplomáciai közeledésnek a része, amelyhez személyes gesztusokat és érzelmi szimbólumokat is felhasznál.

A látogatás során Zelenszkij egy másik, személyesebb üzenetet is átadott: felesége, Olena Zelenszka levelet küldött Melania Trumpnak, amelyben megköszönte, hogy korábban a gyerekek életének megóvása érdekében fordult Vlagyimir Putyinhoz.

Az ajándékozási verseny láthatóan felerősödött Washingtonban: február végén például a brit miniszterelnök, Keir Starmer egy hivatalos látogatásra szóló meghívót vitt Trumpnak, amelyet III. Károly király is aláírt. 

Zelenszkij golfütője azonban az eddigi legszemélyesebb gesztusnak számít, amely egy katonai áldozat történetét emelte be a politikába.

A diplomáciai szimbolizmus mögött persze kemény realitás húzódik: Ukrajnának létfontosságú, hogy az Egyesült Államok ne vonja vissza a támogatását, különösen most, amikor az orosz offenzíva újabb hulláma lóg a levegőben.

Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"

Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.

 

Orosz-ukrán háború

11779 cikk

 

 

Volodimir Zelenszkij

