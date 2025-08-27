Zelenszkij már formalizálná a biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokat, noha az eddigi javaslatokról az oroszok hallani sem akarnak

Mivel már dolgoznak az Ukrajna számára szóló biztonsági garanciákon Kijev és a szövetségesei, itt az idő kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát – írta az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, majd új lépéseket sürgetett Oroszország ellen, melyek nyomást gyakorolnak Moszkvára a támadások beszüntetése érdekében.

Zelenszkij szerint itt az ideje, hogy konkrétumok is szóba kerüljenek

Zelenszkij minderről azután írt, hogy telefonon beszélt Alexander Stubb finn elnökkel és a bejegyzésében az is szerepel, hogy az Ukrajna számára biztosítandó erős és sokoldalú biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak Kijev európai, amerikai és más koalíciós partnerei. Az ukrán államfő szerint a biztonsági elemeket katonai parancsnokok, hadügyminiszterek, biztonsági tanácsadók készítik elő, ezért itt az ideje a tárgyalások formátumát is kialakítani, mely a legfontosabb hangsúlyokat és határidőket is meghatározná.

Ugyanakkor Zelenszkij arról is írt, hogy az oroszok negatív jelzéseket adnak a találkozókkal és a további események alakulásával kapcsolatban, miközben folytatják az ukrán települések elleni támadásokat. Ezért van szerinte szükség új lépésekre, melyek nyomást gyakorolhatnak Oroszországra a támadások megszüntetése érdekében és a biztonságot is garantálják.

Éppen Oroszország részéről szükségesek lépések a valódi diplomácia felé az ukrán elnök szerint.

Kedden Stubb arról beszélt, hogy azt reméli, hogy Donald Trump türelme hamarosan elfogy Vlagyimir Putyinnal szemben. A finn államfő azt is kijelentette, hogy Finnország és más európai országok mindent megtesznek a tartós béke elérése érdekében.

Az alaszkai Trump–Putyin-találkozót követően ugyan felgyorsultak a tárgyalások az orosz–ukrán háború lezárását illetően, de továbbra is sok a nyitott kérdés, és a felek közötti álláspontok sem igazán közeledtek, miután Oroszország hallani sem akar NATO-tagállamok békefenntartóiról, míg Ukrajna számára az orosz ígéretek nem elegendőek garanciaként.