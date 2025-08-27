Zelenszkij már formalizálná a biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokat, noha az eddigi javaslatokról az oroszok hallani sem akarnak

Mivel már dolgoznak az Ukrajna számára szóló biztonsági garanciákon Kijev és a szövetségesei, itt az idő kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát – írta az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, majd új lépéseket sürgetett Oroszország ellen, melyek nyomást gyakorolnak Moszkvára a támadások beszüntetése érdekében.
Zelenszkij minderről azután írt, hogy telefonon beszélt Alexander Stubb finn elnökkel és a bejegyzésében az is szerepel, hogy az Ukrajna számára biztosítandó erős és sokoldalú biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak Kijev európai, amerikai és más koalíciós partnerei. Az ukrán államfő szerint a biztonsági elemeket katonai parancsnokok, hadügyminiszterek, biztonsági tanácsadók készítik elő, ezért itt az ideje a tárgyalások formátumát is kialakítani, mely a legfontosabb hangsúlyokat és határidőket is meghatározná.
Ugyanakkor Zelenszkij arról is írt, hogy az oroszok negatív jelzéseket adnak a találkozókkal és a további események alakulásával kapcsolatban, miközben folytatják az ukrán települések elleni támadásokat. Ezért van szerinte szükség új lépésekre, melyek nyomást gyakorolhatnak Oroszországra a támadások megszüntetése érdekében és a biztonságot is garantálják.
Éppen Oroszország részéről szükségesek lépések a valódi diplomácia felé az ukrán elnök szerint.
Kedden Stubb arról beszélt, hogy azt reméli, hogy Donald Trump türelme hamarosan elfogy Vlagyimir Putyinnal szemben. A finn államfő azt is kijelentette, hogy Finnország és más európai országok mindent megtesznek a tartós béke elérése érdekében.
Az alaszkai Trump–Putyin-találkozót követően ugyan felgyorsultak a tárgyalások az orosz–ukrán háború lezárását illetően, de továbbra is sok a nyitott kérdés, és a felek közötti álláspontok sem igazán közeledtek, miután Oroszország hallani sem akar NATO-tagállamok békefenntartóiról, míg Ukrajna számára az orosz ígéretek nem elegendőek garanciaként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.