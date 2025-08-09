Azonnal megérkezett Zelenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére: ráborította az asztalt Trumpra – "Nem adjuk a földünket"

Ukrajna – az ország alkotmánya által is garantált – területi egységét hangoztatta szombati Telegram-üzenetében Volodimir Zelenszkij. Ezzel megérkezett Zlenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére.

Ahogy arról beszámoltunk, Washington és Moszkva megállapodásra törekszik az ukrajnai háború leállítására, amely rögzítené Oroszország megszállását a katonai invázió során elfoglalt ukrán területeken – állítják az ügyhöz közel álló források. Ukrajna feldarabolása, pontosabban ennek lehetséges forgatókönyvéről több nemzetközi lap is beszámolt, így a Bloomberg is.

Zelenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére

Az ukrán elnök, hangsúlyozva: "az ukránok nem adják oda a földjüket megszállóknak".

Zelenszkij a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-re tervezett találkozójával összefüggésben hangsúlyozta: hazája kész a valódi megoldásokra, amelyek lehetőséget teremtenek a békére, azonban aláhúzta azt is, hogy "minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszútávú, tartós békével".

Trump péntek este a Truth Social közösségi oldalán adott hírt a Putyinnal tervezett találkozóról, amelyre a tervek szerint Alaszkában kerül sor.

Az amerikai elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról azt közölte, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette: bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik. "Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni" - fogalmazott Donald Trump.