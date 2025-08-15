Zelenszkij váratlan győzelmi jelentést tett: az Azov visszaverte az oroszokat Pokrovszknál – ez a valós helyzet a fronton

Miközben a világ Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki, alaszkai csúcstalálkozójára figyel, az orosz-ukrán háború a frontokon továbbra is zajlik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az X közösségi média fiókján arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg jelentős előrelépést ért el Pokrovszknál, szinte teljesen sikerült visszaverni az oroszokat – írta a Pravda ukrán hírportál.

Volodimir Zelenszkij is sokat vár az alaszkai csúcstalálkozótól / Fotó: Florian Gaertner / DPA / AFP

Zelenszkij elmondta, hogy a sikeres hadművelet az Azov-ezred bevetésének és hősiességének is köszönhető. Az elnök eközben várja az ukrán titkosszolgálat tájékoztatását Oroszország jelenlegi szándékairól, valamint az alaszkai találkozó történéseit is figyelemmel kíséri.

Az ukrán elnök szerint a két nagyhatalom közötti egyeztetés célja az, hogy megnyissa az utat az igazságos béke felé, és lehetővé tegyen egy érdemi háromoldalú megbeszélést Ukrajna, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország vezetői között.

Zelenszkij tekintete is Alaszka felé fordul

„Ideje véget vetni a háborúnak, amihez Oroszországnak is meg kell tennie a szükséges lépéseket. Számítunk Amerikára. Mint mindig, készek vagyunk a lehető legproduktívabbak lenni, és dolgozni a békén” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója helyi idő szerint délután 3 órakor, magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök várhatóan helyi idő szerint pénteken este 9:45-kor, magyar idő szerint szombat hajnali 3:45-kor indul vissza Anchorage-ból Washingtonba.