Téli gumi: nagyon durva dolog derült ki az olcsó gumiabroncsokról - érdemes kockáztatni ezzel az életünket?

Egyre népszerűbbek a névtelen gumiabroncsok, az online gumiabroncs-vásárlás megjelenése óta azonban jelentősen megnőtt az ilyen ismeretlen márkákra való rábukkanás valószínűsége. Az online áruházak a bevált termékek mellett számos ismeretlen gumiabroncsgyártó termékét is kínálják.

Nagy különbség van az abroncsok között / Fotó: Flajsz Péter

Tény, hogy a távol-keleti gumikat lényegesen alacsonyabb áron kínálják, mint az ismertebb márkák termékeit. A különbség jelentős: ha 225/40 R18-as méretet nézzük, egy Star Performer Stratos UHP gumi 95 euróba kerül, míg egy Michelin Pilot Alpin 5 pedig 177 euróért kapható. Egy szettnél ez a különbség 328 eurót tesz ki, azaz több mint 130 ezer forint.

Óriási különbségek

Aki azt hiszi, hogy minden téli gumiabroncs egyformán jó, az súlyosan téved. A 31 tesztelt modell harmada, 11 termék bizonyult elégtelennek – mind az „olcsó” szegmensből származik.

Néhány közülük egyszerűen nem rendelkezett megfelelő tapadással, de olyan is volt, amelyikkel indokolatlanul megnyúlt a fékút, kiváltképp jeges úton.

Az eredmény annál aggasztóbb, hogy minden olyan gumiabroncs, amelynek oldalfalán hópehely („alpesi szimbólum”) található, hivatalosan alkalmas téli használatra – áll a tesztben.

A nedves út is ellenség

A minőségi különbséget jól mutatja, hogy a teszten a legjobb és legrosszabb abroncsok közötti különbség 80 km/h-s vészfékezés során több mint 15 méter. Ez azt jelenti, hogy ahol a legjobb gumival felszerelt autó már megállt, a legrosszabb még 46 km/h sebességgel haladt.

Vannak persze kivételek, az olcsó kategóriai királyai, a Matador MP93 Nordicca és a Momo W-20 North Pole abroncsoknak ugyan vannak gyengeségei, de elfogadható alternatívát jelenthetnek azok számára, akik nem vezetnek sokat.

Az ADAC három középkategóriás gumiabroncsot sem ajánl: a Firestone Winterhawk 4-et , a Maxxis Premitra Snow WP6-ot és az Apollo Aspire XP Wintert. Bár a Firestone önmagában is jó téli gumiabroncs: jégen és havon is kiváló, ugyanakkor veszélyesnek bizonyult a kezelhetősége hirtelen manőverek során. A prémium szegmens modelljei ugyanakkor minden körülmények között megfelelően teljesítettek.

Természetesen itt is vannak különbségek. Például a Michelin Pilot Alpin 5 valamivel jobban teljesít téli utakon, mint a Hankook gumiabroncs. Környezetvédelmi teljesítmény tekintetében pedig a Goodyear UltraGrip Performance 3 magas futásteljesítményével (76 000 km!) és alacsony abroncskopásával felülmúlja a mezőnyt, így a teszt összesített győztese lett.