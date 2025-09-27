Téli gumi: nagyon durva dolog derült ki az olcsó gumiabroncsokról - érdemes kockáztatni ezzel az életünket?

Egyre népszerűbbek a névtelen gumiabroncsok, az online gumiabroncs-vásárlás megjelenése óta azonban jelentősen megnőtt az ilyen ismeretlen márkákra való rábukkanás valószínűsége. Az online áruházak a bevált termékek mellett számos ismeretlen gumiabroncsgyártó termékét is kínálják.
Tény, hogy a távol-keleti gumikat lényegesen alacsonyabb áron kínálják, mint az ismertebb márkák termékeit. A különbség jelentős: ha 225/40 R18-as méretet nézzük, egy Star Performer Stratos UHP gumi 95 euróba kerül, míg egy Michelin Pilot Alpin 5 pedig 177 euróért kapható. Egy szettnél ez a különbség 328 eurót tesz ki, azaz több mint 130 ezer forint.
Aki azt hiszi, hogy minden téli gumiabroncs egyformán jó, az súlyosan téved. A 31 tesztelt modell harmada, 11 termék bizonyult elégtelennek – mind az „olcsó” szegmensből származik.
Néhány közülük egyszerűen nem rendelkezett megfelelő tapadással, de olyan is volt, amelyikkel indokolatlanul megnyúlt a fékút, kiváltképp jeges úton.
Az eredmény annál aggasztóbb, hogy minden olyan gumiabroncs, amelynek oldalfalán hópehely („alpesi szimbólum”) található, hivatalosan alkalmas téli használatra – áll a tesztben.
A minőségi különbséget jól mutatja, hogy a teszten a legjobb és legrosszabb abroncsok közötti különbség 80 km/h-s vészfékezés során több mint 15 méter. Ez azt jelenti, hogy ahol a legjobb gumival felszerelt autó már megállt, a legrosszabb még 46 km/h sebességgel haladt.
Vannak persze kivételek, az olcsó kategóriai királyai, a Matador MP93 Nordicca és a Momo W-20 North Pole abroncsoknak ugyan vannak gyengeségei, de elfogadható alternatívát jelenthetnek azok számára, akik nem vezetnek sokat.
Az ADAC három középkategóriás gumiabroncsot sem ajánl: a Firestone Winterhawk 4-et , a Maxxis Premitra Snow WP6-ot és az Apollo Aspire XP Wintert. Bár a Firestone önmagában is jó téli gumiabroncs: jégen és havon is kiváló, ugyanakkor veszélyesnek bizonyult a kezelhetősége hirtelen manőverek során. A prémium szegmens modelljei ugyanakkor minden körülmények között megfelelően teljesítettek.
Természetesen itt is vannak különbségek. Például a Michelin Pilot Alpin 5 valamivel jobban teljesít téli utakon, mint a Hankook gumiabroncs. Környezetvédelmi teljesítmény tekintetében pedig a Goodyear UltraGrip Performance 3 magas futásteljesítményével (76 000 km!) és alacsony abroncskopásával felülmúlja a mezőnyt, így a teszt összesített győztese lett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.