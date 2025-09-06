Óriási hadgyakorlat kezdődött Magyarországon: a rendszerváltás óta nem volt ilyenre példa

Megkezdődött a Magyar Honvédség rendszerváltás óta legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete, az Adaptive Hussars 2025 nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat – közölte a Honvédelmi Minisztérium szombaton.
A tárca szerint hat héten keresztül mintegy 22 ezer hivatásos és tartalékos katona vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve az előre tervezett, NATO-keretek közt megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati hadgyakorlaton.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy
a csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.
Az Adaptive Hussars 2025 miatt a Fajsz–Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton végrehajtott eszközátcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10. között.
Ebben az időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes–Kiskunfélegyháza–Fülöpjakab–Jakabszállás–Soltvadkert–Kiskőrös–Öregcsertő–Drágszél–Miske–Fajsz, valamint a Szentes–Kiskunfélegyháza– Fülöpjakab–Jakabszállás–Soltvadkert–Kecel–Császártöltés–Sükösd–Dusnok–Fajsz útvonalakon és vissza.
A HM azt is közölte, hogy szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását két aknamentesítő hajóval és 29 fővel aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja–Fajsz folyami útvonalon mozogva a honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori–Fajsz térségében. Az aknamentesítő hajók szeptember 10-én térnek vissza az MH Hadikikötőbe.
