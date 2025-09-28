Hankó Balázs felsorolta, kinek, mennyi jut a családok négyezermilliárdnyi adókedvezményéből

Magyarország családbarát ország, a kormány nem odaadja, hanem otthagyja a gyermeket vállaló családoknál az adókedvezményeket - jelentette ki a kulturális és innovációs miniszer a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Adókedvezmények sora segíti a magyar családokat/Fotó: Miljan Zivkovic / shutterstock (Képünk illusztráció)

Az adókedvezmény a magyar gazdaságot erősíti

Hankó Balázs azt mondta, az az elv, hogy nem a gyermekeiből, hanem a gyermekeiért él a család. A következő négy évben 4 ezer milliárd forint családi adókedvezményként, szja-mentességként ott marad családoknál, amit a gyermekek előrelépésére költhetnek, és ez az egész magyar gazdaságot tudja erősíteni.

Magyarországon eddig harmincféle intézkedés segítette a családokat, most ezek egészülnek ki újabbakkal. Első lépésként

július 1-jétől a családi adókedvezményt emelte a kormány 50 százalékkal,

és a csed, a gyed és örökbefogadói díj vált szja-mentessé.

Október 1-től a háromgyerekes édesanyák szja-mentessége indul,

januártól pedig a 30 év alatti, egygyermekes édesanyák teljes fizetése válik adómentessé,

lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége, először a 40 év alattiakkal.

A családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése is akkor lép életbe.

Egyre több pénz marad a családok zsebében

Egy háromgyermekes család esetében az októbertől életbe lépő szja-mentesség az átlagjövedelem esetében havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot jelent. A januártól érvényes 50 plusz 50 százalékkal emelkedő családi adókedvezmény további 99 ezer forinttal növeli ezt. Ami összesen havonta 208 ezer, a teljes évre vetítve 2,5 millió forintot jelent. Az eddig megkapott családi adókedvezménnyel együtt pedig havonta 307 ezer, éves szinten 3,7 millió forintot hagy ott a családoknál - hangsúlyozta Hankó Balázs, kiemelve, hogy

ez már egy olyan nagyságú kedvezmény, hogy az adómentes édesanyák mellett az édesapák is fizetésük jelenős részére adókedvezményt kapnak.

A politikus felhívta arra a figyelmet, hogy az érintetteknek a kedvezmény igénybevételéhez adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteniük, de az adóbevallás benyújtásakor visszamenőleg is érvényesíthetik azt.