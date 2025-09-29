Új óriáshíd a Dunán Magyarországon: döntő pillanathoz ért az építkezés, döbbenetes, mire képesek a mérnökök - drónról videózták le

Felpörögtek az események a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében épülő mohácsi Duna-híd projektjében: a Magyar Építők stábja számos izgalmas projektelemet örökített meg az elmúlt hónapokban. Ahogy az összefoglaló videó képein is látszik, a jobb és bal parton, valamint a közel 30 kilométernyi gyorsforgalmi út építésében is látványos munkák zajlanak.

Átkelő: fontos szakaszához ért a Mohácsi-íd építése / Fotó: Facebook

Többek közt betekintést adnak

a Duna-mederben épülő hármas pillér próbacölöpözésébe,

a jobb parti 4-es hídfő cölöpözésébe,

a gyorsforgalmi út hídépítési munkáiba,

a mederbe beemelendő kéregelemek előregyártásába

és a mederhíd első acélelemeinek az érkezésébe is.

Az alföldi és dunántúli oldalon is jelentős útfejlesztéseket magába foglaló projektben egy 756 méteres híd jön létre a Duna felett

De mi legyen az átkelő neve?

A Mohácson épülő Duna-híd kapcsán megkérdezték a helyieket, mi legyen a neve. Izgalmas ötlettel állt elő a Mohácson Hallottam Facebook-csoport adminisztrátora: megszavaztatta, a közel 20 ezer fős követőtáborral, hogy mi legyen az újonnan épülő mohácsi Duna-híd neve. Érkeztek remek ötletek, de végül a legtöbb szavazatot kapó opció sem nyerte el mindenki tetszését.

Számos ötlet elhangzott, de végül a Busó-híd elnevezés zsebelte be a szavazatok 38 százalékét.

Azonban ez az opció sem aratott osztatlan sikert, mert bár kétségtelen, hogy a busójárás az első, amely az emberek eszébe jut Mohácsról, a helyiek szerint ettől függetlenül nem kellene mindenre ezt ráragasztani.

Több szavazó szerint a II. Lajos híd elnevezés lenne a találó, míg egyesek annak örülnének, ha Kanizsai Dorottya nevéhez kapcsolódna a dunai átkelő elnevezése.

Az elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint írták, ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett.