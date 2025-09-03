Ezért nem baj, hogy eltűnik a víz a Balatonból: szakértő magyarázta el, mi történik – van viszont egy hatalmas gond, amiről nem beszélnek

Legnagyobb tavunk vízszintje idén augusztus végére 70 centiméterre süllyedt – ez az alacsony vízállás a Balatonon valóban kevesebb a megszokottnál, de közel sem drámai a helyzet. Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese a Zaolnak – Zala vármegyei hírportál – úgy nyilatkozott: a tó életében természetes, hogy a vízszint időnként csökken, sőt, bizonyos szempontból kifejezetten jót is tesz a környezetnek.
A szakértő szerint egy átlagos évben a nyár végére 85 és 90 centiméter körül mozog a Balaton vízszintje. Jelenleg 70 centin áll, ami ugyan 15-20 centis eltérés, azonban a tó hatalmas kiterjedését tekintve ez is óriási vízmennyiséget jelent. A közelmúltban voltak ennél alacsonyabb szintek is: 2003-ban például 57 centimétert mértek, ami valóban kritikusnak számított.
Rozner György aláhúzta, hogy a Balaton akár napi egy centit is veszíthet vízszintjéből a forró, száraz nyári napokon. Ha tavasszal 120 centivel indul a szezon, a nagy melegek végére könnyen elpárologhat belőle 60-70 centi víz.
Ez idén sem volt másként. Az Időkép szerint májusban még meghaladta a 110 centimétert a Balaton átlagos vízszintje, viszont ahogy beköszöntött a nyár és vele együtt a meleg, rögtön apadásnak indult a tó. Sajnos az aszály a magyar tenger térségét sem kerülte el, augusztus végére közel 300 millió köbméter víz párolgott el a tóból, amit csak némileg kompenzált a hétvégén hullott csapadék. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a párolgás mértéke több alkalommal is elérte a napi egy centimétert, így május elejétől augusztus végéig 40 centiméterrel csökkent a Balaton átlagos vízszintje.
Vagyis ha a hétköznapi életből szeretnénk példát venni, mennyi vizet is jelent ez, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából 100 ezer úszómedencényi víz párolgott el a magyar tengerből a nyár folyamán.
Rozner György szerint a mostanihoz hasonló száraz, aszályos évek gyakoribbá válhatnak. Havas telekre már aligha számíthatunk, és az eső is csak akkor tudja érdemben pótolni a hiányt, ha igazán nagy mennyiség érkezik. A szakember szerint a probléma az, hogy a kiszáradt talaj először szivacsként nyeli el a csapadékot, így jóval kevesebb jut el a Balatonba.
A vízügyi szakemberek hosszú távon próbálják előre jelezni a trendeket, ugyanakkor biztos prognózist senki sem tud adni. Az is könnyen előfordulhat, hogy a tó vízszintje csak több év alatt áll vissza a szabályozott, 120 centiméter körüli szintre.
„A tó környékén élő közösségeknek, önkormányzatoknak, polgároknak is nagyon fontos, hogy ezt a rendkívül sérülékeny természeti és ökológiai kincsünket megőrizzük. Mivel szaporodnak a figyelmeztető jelek, másfél milliárd forintos keretösszegből újraindítjuk azt az akciótervet, amely biztosítja a Balaton és térsége fenntarthatóságát” – jelentette ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
A politikus hozzátette, hogy nemsokára folytatódik a Balaton tisztítása. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy kormányhatározat jelent meg, amely a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról szól.
