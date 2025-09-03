Ezért nem baj, hogy eltűnik a víz a Balatonból: szakértő magyarázta el, mi történik – van viszont egy hatalmas gond, amiről nem beszélnek

Legnagyobb tavunk vízszintje idén augusztus végére 70 centiméterre süllyedt – ez az alacsony vízállás a Balatonon valóban kevesebb a megszokottnál, de közel sem drámai a helyzet. Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese a Zaolnak – Zala vármegyei hírportál – úgy nyilatkozott: a tó életében természetes, hogy a vízszint időnként csökken, sőt, bizonyos szempontból kifejezetten jót is tesz a környezetnek.

A Balaton vízszintje alacsony lett nyár végére / Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A szakértő szerint egy átlagos évben a nyár végére 85 és 90 centiméter körül mozog a Balaton vízszintje. Jelenleg 70 centin áll, ami ugyan 15-20 centis eltérés, azonban a tó hatalmas kiterjedését tekintve ez is óriási vízmennyiséget jelent. A közelmúltban voltak ennél alacsonyabb szintek is: 2003-ban például 57 centimétert mértek, ami valóban kritikusnak számított.

Rozner György aláhúzta, hogy a Balaton akár napi egy centit is veszíthet vízszintjéből a forró, száraz nyári napokon. Ha tavasszal 120 centivel indul a szezon, a nagy melegek végére könnyen elpárologhat belőle 60-70 centi víz.

Ennyi vizet vesztett idén a Balaton

Ez idén sem volt másként. Az Időkép szerint májusban még meghaladta a 110 centimétert a Balaton átlagos vízszintje, viszont ahogy beköszöntött a nyár és vele együtt a meleg, rögtön apadásnak indult a tó. Sajnos az aszály a magyar tenger térségét sem kerülte el, augusztus végére közel 300 millió köbméter víz párolgott el a tóból, amit csak némileg kompenzált a hétvégén hullott csapadék. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a párolgás mértéke több alkalommal is elérte a napi egy centimétert, így május elejétől augusztus végéig 40 centiméterrel csökkent a Balaton átlagos vízszintje.

Vagyis ha a hétköznapi életből szeretnénk példát venni, mennyi vizet is jelent ez, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából 100 ezer úszómedencényi víz párolgott el a magyar tengerből a nyár folyamán.

Rozner György szerint a mostanihoz hasonló száraz, aszályos évek gyakoribbá válhatnak. Havas telekre már aligha számíthatunk, és az eső is csak akkor tudja érdemben pótolni a hiányt, ha igazán nagy mennyiség érkezik. A szakember szerint a probléma az, hogy a kiszáradt talaj először szivacsként nyeli el a csapadékot, így jóval kevesebb jut el a Balatonba.