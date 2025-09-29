Balatoni körvasút: idén már szerződéseket írnak alá – itt tart most az óriási beruházás

„A Balaton körbevonatozhatósága az itt élők és az ide utazó turisták számára egyaránt kiemelt fontosságú” – mondta a Móring József Attila országgyűlési képviselő, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Világgazdaságnak.

Balatoni körvasút: idén már a szerződéseket írnak alá / Fotó: MÁV-csoport/Facebook

A politikus korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel szerepelt egy videóban a balatoni körvasút ügyében.

A miniszter ott akkor úgy fogalmazott: abba bízik, hogy a Balaton össze fogja kötni az embereket, mert szerinte

jelen pillanatban közlekedés szempontjából még inkább elválaszt, mint összeköt.

Navracsics példaként elmondta, hogy Somogyvárról Révfülöpre, Badacsonytomajra vagy akár Tapolcára autó nélkül eljutni nem egyszerű dolog.

„Nem tudom hányszor kell busznál átszállni, kétszer-háromszor biztos, de vonatnál is kétszer legalább át kell szállni” – mondta a miniszter.

Évek óta álom volt a Balaton körbevonatozása

Móring József Attila lapunknak hangsúlyozta, hogy a balatoni körvasút ötlete már korábban megfogalmazódott, és örömmel csatlakozott Navracsics Tiborhoz, hogy Somogy vármegyei képviselőként hangsúlyozza a projekt fontosságát.

A körvasútról azt mondta, hogy a tó körüli borászatok és vendéglátó helyek közvetlenül elérhetőek lesznek átszállás, közlekedési eszközök váltása nélkül. „A Balaton, mint az ország első számú turisztikai desztinációja ezáltal még vonzóbbá válik” – tette hozzá.

Már 2015-ben megjelent egy kormányhatározat arról, hogy

több mint 300 milliárd forintnyi forrásból egy átfogó fejlesztést hajtanak végre a balatoni régióban.

Vitályos Eszter korábbi miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára akkor úgy fogalmazott, hogy a régió olyan régi álmai is megvalósulhatnak, mint például a balatoni körvasút.

Az elmúlt tíz évben több kormányhatározat is született, amely érintette a Balaton körüli vasútfejlesztést, azonban Magyarország számos fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források egy részének visszatartása miatt. Így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált.