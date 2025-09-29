Balatoni körvasút: idén már szerződéseket írnak alá – itt tart most az óriási beruházás

„A Balaton körbevonatozhatósága az itt élők és az ide utazó turisták számára egyaránt kiemelt fontosságú” – mondta a Móring József Attila országgyűlési képviselő, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Világgazdaságnak.
A politikus korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel szerepelt egy videóban a balatoni körvasút ügyében.
A miniszter ott akkor úgy fogalmazott: abba bízik, hogy a Balaton össze fogja kötni az embereket, mert szerinte
jelen pillanatban közlekedés szempontjából még inkább elválaszt, mint összeköt.
Navracsics példaként elmondta, hogy Somogyvárról Révfülöpre, Badacsonytomajra vagy akár Tapolcára autó nélkül eljutni nem egyszerű dolog.
„Nem tudom hányszor kell busznál átszállni, kétszer-háromszor biztos, de vonatnál is kétszer legalább át kell szállni” – mondta a miniszter.
Móring József Attila lapunknak hangsúlyozta, hogy a balatoni körvasút ötlete már korábban megfogalmazódott, és örömmel csatlakozott Navracsics Tiborhoz, hogy Somogy vármegyei képviselőként hangsúlyozza a projekt fontosságát.
A körvasútról azt mondta, hogy a tó körüli borászatok és vendéglátó helyek közvetlenül elérhetőek lesznek átszállás, közlekedési eszközök váltása nélkül. „A Balaton, mint az ország első számú turisztikai desztinációja ezáltal még vonzóbbá válik” – tette hozzá.
Már 2015-ben megjelent egy kormányhatározat arról, hogy
több mint 300 milliárd forintnyi forrásból egy átfogó fejlesztést hajtanak végre a balatoni régióban.
Vitályos Eszter korábbi miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára akkor úgy fogalmazott, hogy a régió olyan régi álmai is megvalósulhatnak, mint például a balatoni körvasút.
Az elmúlt tíz évben több kormányhatározat is született, amely érintette a Balaton körüli vasútfejlesztést, azonban Magyarország számos fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források egy részének visszatartása miatt. Így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált.
A magyar vasútat érintő legnagyobb bejelentést Lázár János építési és közlekedési miniszter tette még tavaly nyáron. Közölte, hogy a kormány összesen egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordult az Európai Beruházási Bankhoz . A hitel újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, és így mintegy 880 milliárd forintot meghaladó értékben valósulhat meg a vasútpálya-építési program.
A meghirdetett programból azonban nem derült ki, hogy konkrétan hol lesznek vasútpálya fejlesztések. A MÁV és a minisztérium eddig csupán annyit közölt, hogy
A Világgazdaság írta meg, hogy azonban ebből a forrásból a Balaton menti vasútállomások felújítása is megvalósulhat, és 2027 harmadik negyedévében zárulhat le.
A balatoni körvasút körüli bizonytalanságot Navracsics Tibor oldotta fel, amikor hosszú évek után érdemi bejelentést tett a beruházásról.
A miniszter idén tavasszal közölte, hogy megkezdődhet a balatoni körvasút, valamint a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonal villamosításának tervezése. A bejelentés szerint az építési és közlekedési minisztérium összesen 7,5 milliárd forintot fordít a projektre.
A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Világgazdaságnak elmondta, hogy
a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakaszt építenek Lepsény és Balatonakarattya között.
Közlésük szerint a fejlesztések közös elemei a hiányzó vagy korszerűtlen utasforgalmi létesítmények kiépítésének és fejlesztésének, akadálymentesítésének és a környezetvédelmi beavatkozásoknak előkészítése.
A projektek keretében előkészítésre kerülnek továbbá a közlekedésbiztonság növelésének célját szolgáló infrastruktúraelemek is.
A minisztérium hozzátette, hogy idén novemberére várható a tervezési szerződések megkötése, a megvalósíthatósági tanulmányok 2026 tavaszára készülnek el.
Ezt követően indulnak az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása.
„A déli parton a vonal teljes felújítása nemrég megtörtént, jelenleg több állomásépület korszerűsítése zajlik” – mondta Móring József Attila. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy építeni kell pár kilométeres vágányszakaszt kell a tó keleti medencéjében, és fizikailag megoldottá válna a körbevonatozás lehetősége.
„Ha ez megvalósul, nagyban hozzájárul az egész éves Balaton program sikeressé tételéhez” – jelentette ki.
