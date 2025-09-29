Deviza
bírság
rendőrség
biztonsági öv

Ön tudta? Mostantól nem csak az kap bírságot, aki nincs bekötve az autóban - figyelmeztetést adott ki a rendőrség

Ezentúl különbséget tesznek, hogy ellenőrzés során a rendőr veszi észre, vagy pedig egy kamera rögzíti a szabálytalanságot.
Andor Attila
2025.09.29., 07:24
Fotó: Shutterstock

Most már az üzembentartót is felelősség terheli, hogy a jármű utasai be legyenek kötve.

bírság
Van, hogy nem az üzembetartót bírságolják meg az öv becsatolásának elmulasztásáért / Fotó: Shutterstock

ha ez utólag, felvétel alapján derül ki. Ha a helyszínen "buknak le", akkor a szabálytalankodó fizethet. 

Helikopterről figyelnek 

Az ország egyik legfontosabb közlekedési útvonalán nagyszabású fejlesztések kezdődtek. Az M1-autópályafelújítás részeként a sztrádát háromsávosra bővítik, és teljesen átépítik. A beruházás célja a gyorsabb, biztonságosabb és komfortosabb közlekedés biztosítása.
A rendőrség is készül a forgalom átalakulására. Óberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályvezetője elmondta: motoros rendőrök, járőrök és baleseti helyszínelők segítik majd a közlekedést,

 a Készenléti Rendőrség helikoptere pedig folyamatosan figyeli a pálya forgalmát.

 A szabályszegőket azonnal kiszűrik a forgalomból. Óberling József mindenkit arra kért, hogy a projekt érintett útszakaszán fokozott odafigyeléssel vezessen, és kövesse a folyamatosan frissülő információkat.

2 perc
kockázat

Eddig nem hallott részleteket árultak el Paks II.-ről – van egy óriási kihívás, a bankok már figyelnek

A Paks II. beruházás eddigi tapasztalataira is kíváncsiak voltak a Moszkvában rendezett Atomenergetikai Világhét résztvevői.
2 perc
rendőrség

Ön tudta? Mostantól nem csak az kap bírságot, aki nincs bekötve az autóban - figyelmeztetést adott ki a rendőrség

Nem mindegy, ki veszi észre szabálytalanságot.

Nem mindegy, ki veszi észre szabálytalanságot.
7 perc
amerikai munkaerőpiac

A munkaerőpiaci adatok és a kormányzati leállás lehetősége szabja meg a tőzsdék irányát a héten

Kulcsfontosságú makroadat érkezik a héten; az amerikai munkaerőpiac várhatóan lanyhul, de a vártnál gyengébb adattól megriadhatnak a befektetők.

