Két hete maradt Ursula von der Leyennek: a magyar nemzeti gyásznapon jöhet el a vég kezdete – példátlan eljárással áll szemben az Európai Bizottság elnöke

Az Infostart cikke szerint az Európai Parlament az október 6–9. közötti plenáris ülésén fogja megvitatni és szavazásra bocsátani a két, Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt – ez derült ki Roberta Metsola parlamenti elnök egy belső e-mailjéből, amely a Politico szerkesztőségéhez jutott el.
Két ellentétes táborhoz tartozó politikai frakció, a Fidesznek is otthont adó Patrióták Európáért és a Baloldal (GUE/NGL) is benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen, szeptember 10-én éjfélkor, a parlamenti szabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban.
A Patrióták húsz másodperccel a Baloldal előtt adták be a kérelmet
– erősítette meg két tisztviselő is. A lépésre mindössze néhány órával azután került sor, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét (State of the Union) Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Két hónapja már szintén átesett egy bizalmi szavazáson, és megerősítették pozíciójában: 2014 óta ez volt az első bizalmatlansági indítvány egy bizottsági elnökkel szemben.
A Patrióták az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiányával vádolják a bizottsági elnököt, valamint élesen bírálják a dél-amerikai Mercosur kereskedelmi blokkal és az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat. A Baloldal szintén kritizálja a bizottság kereskedelmi politikáját, de nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy – véleménye szerint – az EU vezetése tétlenül nézi Izrael háborúját Gázában.
Korábban még nem történt olyan, hogy egy időben két ilyen indítványt is benyújtottak. Ez vitát váltott ki az Európai Parlamentben arról, hogy az eljárásrend hogyan teszi majd lehetővé a két vitát és a két szavazást. „A viták és szavazások időzítéséről a frakcióvezetők döntenek, amikor október 1-jén megvitatják a plenáris ülés végleges napirendjét” – mondta Delphine Colard, a Parlament szóvivője.
A legvalószínűbb forgatókönyv egy közös vita október 6-án – ez Magyarországon nemzeti gyásznap, az aradi vértanúk napja –, amelyet két külön szavazás követ október 9-én – erről két, az eljárásrendet ismerő forrás beszélt. A Patrióták valószínűleg igényt tartanak majd az első szavazás jogára, mivel ők adták be hamarabb a kérelmet.
Von der Leyennek és bizottságának le kellene mondania, ha bármelyik indítvány átmegy – ez valószínűtlen, ugyanis élvezi a törvényhozók többségének támogatását. Ugyanakkor a szavazás lehetőséget adhat Von der Leyen centrista szövetségeseinek, hogy engedményeket csikarjanak ki belőle, ahogy azt a legutóbbi, júliusi bizalmatlansági indítvány alkalmával tették.
A parlamenti szabályok szerint egy csoport két hónappal az előző indítvány után már 72 aláírással is benyújthat bizalmatlansági indítványt – különben 144 aláírásra van szükség. Az utolsó indítvány július 10-én volt, ami azt jelenti, hogy a csoportok legkorábban szerda éjfélkor nyújthatják be indítványaikat 72 aláírással.
