Veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a főváros buszainál

Az augusztusi busztüzeket követő szúrópróbaszerű járműellenőrzés lesújtó eredménye után Budapest Főváros Kormányhivatala múlt héten átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedően, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése – fogalmaz a kormányhivatal.

Fotó: Budapesti Közlekedési Központ

A buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak. A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség.

Az ellenőrzés folytatódik, a kormányhivatal az összes buszt átvizsgálja, melynek célja, hogy Budapesten kizárólag a jogszabályokban előírtaknak megfelelő műszaki állapotú buszok közlekedjenek garantálva az utasok biztonságát. A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége, amelyhez a szükséges időkeret rendelkezésre áll.

Korában a Világgazdaság megírta, hogy a elmúlt időszakban négy BKV-busz gyulladt ki Budapesten. Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője teljes körű és azonnali vizsgálatot követelt a kigyulladt BKK-buszok kapcsán.

Pár hete a kormányhivatal műszaki ellenőrei az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén tartottak vizsgálatokat, amelyek alapvető szempontja volt, hogy a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát mérjék fel.

A kormányhivatal közölte, hogy minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében, és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni.