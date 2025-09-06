Deviza
Az USA egyeduralkodóvá válna a Csendes-óceánon: a Boeing bemutatta a jövő vadászgépét

A gép legnagyobb ütőkártyája a hatótáv: több mint 2700 kilométer, vagyis negyedével hosszabb, mint a jelenlegi F-35C Lightning II képességei. Lerántották a leplet az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépéről: a Boeing bemutatta az F/A-XX koncepcióját, amely a Super Hornet utódja lehet.
2025.09.06., 18:23

Az amerikai haditengerészet 2030-ban új korszakot nyitna, amelynek egyik központi eleme a Boeing által most bemutatott F/A-XX vadász lenne. A gyártó szerint a repülőgép egyszerre lesz lopakodó, agilis és a hordozófedélzeti műveletekre optimalizált – vagyis képes ellenállni a sós víz, a rövid kifutók és a mozgó hajófedélzet kihívásainak. A gép a jelenleg működő Super Hornet-flottát váltaná, amely a 2030-as évek elejére eléri a 9 ezer repült órát.

Lerántották a leplet az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépéről: a Boeing bemutatta az F/A-XX koncepcióját, amely a Super Hornet utódja lehet / Fotó: AFP

A Boeing legnagyobb ígérete a hatótáv: a vállalat szerint az F/A-XX több mint 2700 kilométeres műveleti sugarat érhet el, ami 25 százalékkal nagyobb az F-35C-hez képest. 

A Csendes-óceán térségében, ahol Kína hosszú hatótávolságú rakétái folyamatos fenyegetést jelentenek az amerikai hordozókra, ez kulcsfontosságú előnyt jelenthet.

A bemutatott látványtervek egy farok nélküli, deltaszárnyú, buborékos kabintetővel rendelkező gépet ábrázolnak. A legmeglepőbb elem a kisméretű első szárnyak, az úgynevezett kacsaszárnyak beépítése, amelyek fokozzák a manőverezőképességet a hordozóra való leszálláskor. Bár ez a radar-észlelhetőséget növelheti, a haditengerészet szóvivője a TWZ-nek elárulta, hogy a tengeri környezetben a túlélőképesség és a kezelhetőség sokkal fontosabb lesz, mint a teljes láthatatlanság.

Az F/A-XX nemcsak önálló vadászgép lenne, hanem „irányító központként” is működik majd, amely drónokat vezényelve kiterjesztené a flotta érzékelési és csapásmérő képességeit. Ehhez a Boeing szerint fejlett mesterséges intelligenciára lesz szükség, amely a legnagyobb terheket levenné a pilóta válláról.

A programban a Boeing mellett már csak a Northrop Grumman maradt versenyben, miután a Lockheed Martin koncepciója tavasszal kiesett. A Northrop egy radikálisan lopakodó, kacsaszárny nélküli dizájnt mutatott, így a haditengerészetnek végül a teljes láthatatlanság és a nagyobb agilitás közül kell majd választania.

Nem spórol a Boeing az újgenerációs vadászgép fejlesztésén

A vállalat eddig 2 milliárd dollárt fektetett az új gyártókapacitásokba, köztük a St. Louis-i Advanced Combat Aircraft Assembly Factory üzembe, ahol az F/A-XX és a légierő új F-47-es típusa párhuzamosan is készülhet. A cég szerint a közös alkatrészek és a gyártási szinergiák lehetővé teszik két hatodik generációs gép egyidejű előállítását is.

Az új vadászgép nemcsak a Super Hornetet váltaná, hanem évtizedekre meghatározná az amerikai tengerészet légiflottájának a mozgásterét és képességeit a Csendes-óceánon. A kérdés most az, hogy a nagyobb hatótáv és a hordozóra optimalizált agilitás felülírhatja-e a lopakodás szentségét.

Trump meglepte a világot: Amerika még két új csúcsvadászgépet épít – jön az F-55 és az F-22 Super

Donald Trump elmondta, hogy az Egyesült Államok az F-55-ös vadászgép fejlesztését és az F-22-es lopakodó vadászgép korszerűsítését is fontolgatja.

 

Világrend

Az USA egyeduralkodóvá válna a Csendes-óceánon: a Boeing bemutatta a jövő vadászgépét

A gép legnagyobb ütőkártyája a hatótáv: több mint 2700 kilométer, vagyis negyedével hosszabb, mint a jelenlegi F-35C Lightning II képességei.
