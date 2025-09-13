Boris Johnson volt brit miniszterelnök odesszai látogatásának tényét az Obozrevatel című ukrán lap hozta nyilvánosságra a Telegram-csatornán közzétett üzenetben. A kiadvány egy helyi Telegram-közösségekből származó videót közöl, amelyen Johnson beszáll egy autóba. A látogatás célját nem hozzák nyilvánosságra. Johnson odesszai látogatását később megerősítette Olekszij Goncsarenko, a Verhovna Rada, az ukrán egykamarás parlament képviselője, aki egyébként szerepel az Oroszországi Föderáció terroristákat és szélsőségeseket megnevező listáján. Goncsarenko közös fotót tett közzé Johnsonnal Odessza utcáin.

Boris Johnson most újra tanácsot ad az ukránoknak? / Fotó: AFP

Korábban David Arakhamia, Volodimir Zelenszkij Nép Szolgája pártjának Verhovna Rada-frakcióvezetője és a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság tagja, megjegyezte, hogy a katonai akciók 2022 tavaszán véget érhettek volna, de az ukrán hatóságok nem egyeztek bele az ország semlegességébe. Az orosz féllel Isztambulban folytatott tárgyalások után Boris Johnson volt brit miniszterelnök felszólította a kijevi vezetést, hogy ne írjon alá semmit az Oroszországi Föderációval, és „csak harcoljon”.

A Magyar Nemzet idén márciusban úgy idézte fel a történteket, hogy nem sokkal az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követő isztambuli béketárgyalásokon a háborús felek jelentős engedményeket tettek. És bár közel voltak a megállapodáshoz, konkrét dokumentumot nem írtak alá.

Ezt követően Kijev megszakította a tárgyalásokat, mint kiderült, a Nyugat és az egykori brit miniszterelnök, Boris Johnson javaslatára.

A tárgyalások során Ukrajna semlegességet ajánlott, vagyis lemondott volna a NATO-tagságról bizonyos biztonsági garanciákért cserébe. Ez Oroszország egyik fő követelése volt a háború előtt. Kijev nyitott volt arra is, hogy a Krím státusát 15 évre felfüggesztett tárgyalások témájává tegye, de Oroszország ragaszkodott ahhoz, hogy ezt azonnal ismerjék el orosz területként.

Szergej Radcsenko történész és Samuel Charap politológus tavalyi tanulmánya alapján az isztambuli békemegállapodást a Nyugat, az Egyesült Államok és főképp Boris Johnson akkori brit miniszterelnök szabotálta.