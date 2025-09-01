Senki se gondolta volna, most kiderült: ez a lesajnált ország önti a legtöbb fegyvert Ukrajnába - Ursula von der Leyen leplezte le

Ursula von der Leyen az EU keleti határán fekvő országokba látogatott el. Az Európai Bizottság vezetője szerint Bulgáriának rendkívül erős hagyományai vannak a hadiiparban. Valójában az EU-n belül itt a legmagasabb a hadiipar-forgalma a bruttó hazai termékhez viszonyítva, és Bulgária az egyetlen ország, ahol a legnagyobb magánfoglalkoztató egy hadiipari vállalat.
A háború kezdete óta Ukrajna által használt fegyverek egyharmada Bulgáriából származik. Bulgária aktívan hozzájárul Ukrajna és Európa védelméhez és biztonságához.
Az önök ipara nemzeti és európai büszkeség forrása, amiért köszönetet mondok
– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután kétoldalú megbeszélést folytatott Rosen Zseljazkovval és látogatást tett a VMZ-Sopot gyárban – számolt be a BGNES.
Putyin nem változott és nem is fog változni; hadiipari gazdaságot hozott létre, éppen az általunk kiszabott súlyos szankciók miatt. Ahogy Ukrajna védelmi képességei erősödnek, nekünk is nagyobb felelősséget kell vállalnunk saját védelmünkért. Többet kell költenünk Európában fegyverkezésre.
A bulgáriai termelési kapacitásnak év végéig el kell érnie a kétmillió lövedék gyártását. Ez több mint 1000 munkahelyet teremt a régióban, ami fenntartható növekedést jelent
– tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.
Bulgáriában két Rheinmetall-gyár lesz, amelyek közül az egyik a VMZ-nél épül.
Bojko Boriszov, a GERB vezetője szerint most, hogy Európa modernizálódik, a mi termelésünknek is modernizálódnia kell – tette hozzá Boriszov.
A BGNES emlékeztet, hogy Ursula von der Leyen az EU keleti határán fekvő országokat – Lettországot, Finnországot, Észtországot, Lengyelországot, Litvániát, Bulgáriát és Romániát – látogatja, az Európai Bizottság bolgár képviseletének sajtó- és médiaosztálya szerint. Von der Leyen elnök látogatása az EU azon tagállamainak támogatását hivatott hangsúlyozni, amelyek kihívásokkal néznek szembe Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határaikon.
Brüsszel felgyorsította a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű védelmi célú beruházást tesz lehetővé az uniós tagállamok számára – mondta vasárnap Ursula von der Leyen a lengyel–fehérorosz határon. Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos hét tagállam – köztük Lengyelország – többleteszközöket is kap. Az Európai Unió komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést. Továbbá bejelentette, hogy az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.
Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta, hogy felgyorsították a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. A programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje.
