Vége a hajtóvadászatnak: Donald Trump bejelentette, elfogták Charlie Kirk gyilkosát, ő lehetett a merénylő

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban. Donald Trump a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának adott stúdióinterjú elején közölte, hogy a hatóságok őrizetében van a gyanúsított.

A 31 éves Charlie Kirk halála az Egyesült Államokat, a Fehér Házat és a Republikánus Pártot is megrázta / Fotó: AFP

Nem sokkal korábban Utah államban is bejelentették, hogy a gyanúsítottat letartóztatták, egyéb részleteket nem közöltek. Az elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé.

Gyors bírósági tárgyalást sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetőt halálra ítélik majd a büntetőeljárás végén. Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet még nagyobbá tette Charlie Kirköt.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból.

Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.