Deviza
EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.72 -0.71% GBP/HUF453.1 -0.45% CHF/HUF419.82 -0.59% PLN/HUF92.48 -0.34% RON/HUF77.5 -0.51% CZK/HUF16.09 -0.43% EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.72 -0.71% GBP/HUF453.1 -0.45% CHF/HUF419.82 -0.59% PLN/HUF92.48 -0.34% RON/HUF77.5 -0.51% CZK/HUF16.09 -0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,168.67 +0.35% MTELEKOM1,890 -0.63% MOL2,906 +0.55% OTP30,000 +0.5% RICHTER10,360 -0.29% OPUS569 +0.53% ANY7,840 +2.04% AUTOWALLIS162 +2.16% WABERERS5,240 +1.15% BUMIX9,229.68 +1.16% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,150.52 +1.03% BUX103,168.67 +0.35% MTELEKOM1,890 -0.63% MOL2,906 +0.55% OTP30,000 +0.5% RICHTER10,360 -0.29% OPUS569 +0.53% ANY7,840 +2.04% AUTOWALLIS162 +2.16% WABERERS5,240 +1.15% BUMIX9,229.68 +1.16% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,150.52 +1.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dálnoki Áron
Tisza Párt
adó

Kiderítették, ki találta ki a Tisza-adót: de ez neki is nagyon fog fájni

Mesés vagyonnal rendelkezik Dálnoki Áron, a Tisza Párt adószakértője. A párthoz köthető kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos jövedelemadót vezetnének be.
VG
2025.09.03, 14:45
Frissítve: 2025.09.03, 15:14

A Tisza Párt elnökének adópolitikai szakértője, aki az Index értesülései szerint a kidolgozója volt a párt progresszív adótervezetének, milliárdos vagyonnal rendelkezik – írta meg az Ellenpont.

MAGYAR Péter
Jelentős vagyonnal rendelkezhet Dálnoki Áron, a Tisza Párt adószakértője / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt Dálnoki Áron üzleti érdekeltségeibe. Ugyanis a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. 

Emellett Dálnoki felesége, vagyis Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.

Dálnoki-Bolgár Judit édesapja pedig a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa.

A Dálnoki-Bolgár házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.

A nyilvántartás szerint Dálnokiéknak három nagyobb méretű háza és egy lakása is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben. Emellett a nem kevésbé exkluzív Perényi úton is felbukkan egy magas színvonalú lakóparki lakás a család érdekeltségében. 

A nevükre bejegyzett három ház és két lakás együttes értéke a környék négyzetméterárai alapján (jócskán) meghaladja az egymilliárd forintot. Önmagában a jelenleg családi fészekként használt, mértéktartónak legkevésbé sem nevezhető, saját portával ellátott, természetvédelmi övezet mellett fekvő, extrapanorámás villájuk értéke is megközelíti az egymilliárd forintot.

A család bejegyzett ingatlanjai között két lakás is van: egy II. kerületi, illetve egy a III. kerület egyik legfelkapottabb környékén, a Perényi utcában.

A  pártvezetésnek készített belső dokumentum szerint 

  • évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. 
  • Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek, 
  • míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Magyar Péter úgy reagált a hírre, hogy a dokumentumnak semmi köze a Tisza Párthoz. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu