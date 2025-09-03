Kiderítették, ki találta ki a Tisza-adót: de ez neki is nagyon fog fájni

A Tisza Párt elnökének adópolitikai szakértője, aki az Index értesülései szerint a kidolgozója volt a párt progresszív adótervezetének, milliárdos vagyonnal rendelkezik – írta meg az Ellenpont.

Jelentős vagyonnal rendelkezhet Dálnoki Áron, a Tisza Párt adószakértője / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt Dálnoki Áron üzleti érdekeltségeibe. Ugyanis a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag.

Emellett Dálnoki felesége, vagyis Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.

Dálnoki-Bolgár Judit édesapja pedig a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa.

A Dálnoki-Bolgár házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.

A nyilvántartás szerint Dálnokiéknak három nagyobb méretű háza és egy lakása is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben. Emellett a nem kevésbé exkluzív Perényi úton is felbukkan egy magas színvonalú lakóparki lakás a család érdekeltségében.

A nevükre bejegyzett három ház és két lakás együttes értéke a környék négyzetméterárai alapján (jócskán) meghaladja az egymilliárd forintot. Önmagában a jelenleg családi fészekként használt, mértéktartónak legkevésbé sem nevezhető, saját portával ellátott, természetvédelmi övezet mellett fekvő, extrapanorámás villájuk értéke is megközelíti az egymilliárd forintot.

A család bejegyzett ingatlanjai között két lakás is van: egy II. kerületi, illetve egy a III. kerület egyik legfelkapottabb környékén, a Perényi utcában.

A pártvezetésnek készített belső dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Magyar Péter úgy reagált a hírre, hogy a dokumentumnak semmi köze a Tisza Párthoz.