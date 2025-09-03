Kiderítették, ki találta ki a Tisza-adót: de ez neki is nagyon fog fájni

A Tisza Párt elnökének adópolitikai szakértője, aki az Index értesülései szerint a kidolgozója volt a párt progresszív adótervezetének, milliárdos vagyonnal rendelkezik – írta meg az Ellenpont.
A Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt Dálnoki Áron üzleti érdekeltségeibe. Ugyanis a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag.
Emellett Dálnoki felesége, vagyis Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.
Dálnoki-Bolgár Judit édesapja pedig a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa.
A Dálnoki-Bolgár házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.
A nyilvántartás szerint Dálnokiéknak három nagyobb méretű háza és egy lakása is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben. Emellett a nem kevésbé exkluzív Perényi úton is felbukkan egy magas színvonalú lakóparki lakás a család érdekeltségében.
A nevükre bejegyzett három ház és két lakás együttes értéke a környék négyzetméterárai alapján (jócskán) meghaladja az egymilliárd forintot. Önmagában a jelenleg családi fészekként használt, mértéktartónak legkevésbé sem nevezhető, saját portával ellátott, természetvédelmi övezet mellett fekvő, extrapanorámás villájuk értéke is megközelíti az egymilliárd forintot.
A család bejegyzett ingatlanjai között két lakás is van: egy II. kerületi, illetve egy a III. kerület egyik legfelkapottabb környékén, a Perényi utcában.
A pártvezetésnek készített belső dokumentum szerint
Magyar Péter úgy reagált a hírre, hogy a dokumentumnak semmi köze a Tisza Párthoz.
