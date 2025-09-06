Kigyulladt a közismert budai étterem – elképesztő képek készültek a helyszínen

Tűz ütött ki az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében hajnalban – olvasható a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-posztjában.

Tűz ütött ki a Déryné vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében / Fotó: Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület / Facebook

A poszt szerint a helyszínre elsőként a budavári hivatásos és önkéntes tűzoltóinkat riasztották, akik légzőkészülékben megkezdték a tűz oltását, ventilátorral a füst eltávolítását, illetve az épület átvizsgálását.

Az alagsorban keletkezett tüzet egy vízsugárral a budavári tűzoltók eloltották, miközben két hőhatásnak kitett szén-dioxid palackot kihoztak.

Arról is írtak, hogy

a lángok egy födém áttörésen keresztül átterjedtek a vendégtérre is, ahol mintegy tíz négyzetméteren meggyulladtak a berendezési tárgyak.

A vendégtérben lévő tüzet az önkéntes tűzoltók szintén egy vízsugárral eloltották, miközben onnan is kihoztak egy a hőhatástól sérült technológiai kompozit palackot.

A poszt szerint a tűzesethez a riasztási fokozat emelését követően még egy belvárosi hivatásos egység, a műveleti szolgálat és egy a légzőkészülékekhez szükséges cserepalackokat szállító jármű is vonult.

A sűrű füstből az épület két lakásába is jutott a szellőzőrendszeren keresztül, az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították.