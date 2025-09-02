Donald Trump bejelentése: felfedték, miről beszélhet az elnök, már csak órák vannak hátra

Hamarosan nagy bejelentést tesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, csak éppen nem tudni, hogy miről. A Fehér Ház hétfőn késő este megerősítette, hogy az elnök magyar idő szerint kedden este 8 órakor bejelent valamit élőben az Ovális Irodából. Az internet népe egyből felbolydult, és találgatásokba kezdett Donald Trumppal kapcsolatban. Most napvilágot látott egy lehetséges forgatókönyv.

Mellettem az utódom? J. D. Vance alelnök (b) és Donald Trump (j) kapcsán számos teória felröppent az elmúlt napokban / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A rejtélyes bejelentés miatt napok óta mennek a találgatások, mi lehet Trumppal. Olyan teóriák is felmerültek, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének egészségi állapota megromlott, és a lemondását jelentik be.

A CNN szerint azonban nem erről van szó. A csatornának Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára arról számolt be, hogy az elnök egy izgalmas bejelentést fog tenni, ami a Védelmi Minisztériummal kapcsolatos lesz.

Donald Trump legutóbb múlt kedden szólalt meg nyilvánosan, amikor három órán keresztül tárgyalt a kabinetjével. Az elnök azóta aktívan posztolt saját közösségi oldalára, a Truth Socialra, és a hétvégi golfozásáról is nyilvánosságra került egy kép, azonban még ezzel együtt is önmagához képest látványosan kerülte a nyilvános szerepléseket, ami erős táptalajt szolgáltatott az egészségügyi állapotával kapcsolatos találgatásokhoz.

Nem véletlen, hogy ez a téma felmerült, Donald Trump ugyanis júniusban töltötte be a 79. életévét. Elődje, Joe Biden 78 évesen lépett hivatalba, és 82 évesen távozott a Fehér Házbó. Elnöksége alatt ő is szembesült a korával kapcsolatos kritikákkal, és az emiatt terjedő teóriákkal.