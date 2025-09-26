Ez teljesen váratlan: Trump az éjjel sortüzet adott le, brutális vámokat vetett ki a világra, már októbertől életbe lépnek – Magyarországnak is nagyon figyelnie kell

Ismét sokkolta a világot Donald Trump. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke csütörtök éjjel bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vet ki az Amerikába importált gyógyszerekre és gyógyszeripari termékekre. Bejelentése tovább eszkalálta a globális vámháborút.
A Financial Times értesülései szerint a vámokat október elsejétől minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszeripari termékre kivetik. Ez alól csak azok a vállalatok mentesülnek, amelyek jelenleg is új gyártóüzemeket építenek az Egyesült Államokban. Az elnök szerint akkor nem vonatkoznak az adott cég termékeire a vámok, amelyek már megkezdték az építkezést.
Az elnök ezen kívül számos új vámot vetett ki, többek között a nehéz teherautókra, a konyhaszekrényekre, a fürdőszoba-szekrényekre és bútorokra is. Trump lépése felkavarta a globális gyógyszeripart és autóipart, valamint fokozza a feszültséget az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel.
Az Egyesült Államok idén már elindított egy nemzetbiztonsági vizsgálatot, amely gyógyszeripari termékekre kivetett vámok bevezetéséhez vezethet, azonban nem világos, hogy a Donald Trump által most bejelentett vámok összefüggenek-e ennek a vizsgálatnak az eredményeivel.
Mint ismert, a republikánus politikus áprilisban kavarta fel az állóvizet a globális piacokon, miután szinte minden kereskedelmi partnerére szigorú viszonossági vámokat vetett ki. Ezek nagy részét az év folyamán felfüggesztette, és kissé alacsonyabb mértékben újra bevezette őket.
A gyógyszeripari termékek eddig mentesültek ezeknek a viszonossági vámoknak a fizetése alól, ami azt jelenti, hogy sok gyógyszerre először vetett ki vámokat az Egyesült Államok. Azonban az október elsejei bevezetés azt jelenti, hogy a vámok kevesebb mint egy hét múlva hatályba lépnek.
A Trump által csütörtökön bejelentett vámok nem vonatkoznak a generikus gyógyszerekre, ami azt jelenti, hogy a nem márkás gyógyszerek továbbra is behozhatók az Egyesült Államokba anélkül, hogy vámok terhelnék őket.
Lezárta a kereskedelmi tárgyalásokat az Európai Unió és Indonézia, a tervek szerint jövő hét kedden alá is írják az évek óta húzódó megállapodást, ahogy mind a két fél igyekszik csökkenteni kitettségét az Egyesült Államok és Kína felé.
Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos jövő kedden utazik Dzsakartába aláírni az egyezséget, miután Donald Trump amerikai elnök Indonéziát 19, az EU-t pedig 15 százalékos vámokkal sújtotta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.