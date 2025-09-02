Napokig hallgatott, most megszólal az amerikai elnök: látványos átalakítás jöhet a Pentagonban – ebbe beleremeghet a globális biztonságpolitika

Donald Trump kedd este az Ovális Irodából tesz bejelentést, a Fehér Ház szerint pedig a védelmi minisztériumhoz kapcsolódó „izgalmas” ügyek lesznek napirenden. Az esemény azért váltott ki fokozott figyelmet, mert az elnök az elmúlt napokban látványosan eltűnt a nyilvánosság elől, ami találgatásokat indított el egészségi állapotáról.

Donald Trump kedd este bejelentést tesz a Fehér Házban, amely a Pentagonhoz kötődő változásokat érintheti / Fotó: AFP

Az amerikai elnökhöz Pete Hegseth védelmi miniszter is csatlakozott a keddi, helyi idő szerint délután kettőkor kezdődő bejelentésen az Ovális Irodában. Hegseth korábban már nyíltan támogatta Trump ötletét, miszerint a Pentagon visszakaphatná régi nevét, és ismét „Háborús Minisztérium" néven működhetne.

Költözködik a Space Force

A fehér házi bejelentést Trump kabinetje több tagjával együtt kezdte el, a védelmi miniszter mellett JD Vance alelnök is megjelent.

Első pontként az elnök bejelentette, hogy az amerikai űrhaderő, a „Space Force" új bázist kap Alabamában, Huntsville városában. Az elnök közölte: a helyszínt Rocket City, azaz „Rakétaváros" névre keresztelik át, ezzel is jelezve az űrprogramhoz és a hadsereg új ágához kapcsolódó szerepét. Trump szerint a terv több mint harmincezer új munkahelyet fog létrehozni, és több száz milliárd dollárnyi beruházással fog járni.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Donald Trump történelmi bejelentést tesz a Fehér Házban

A Fehér Ház hangsúlyozta: a bejelentés nem az elnök egészségéről szól majd. Trump tanácsadói szerint a fő téma a Pentagon lehetséges átnevezése lehet, amelyet az elnök korábban már felvetett: visszaállítaná a minisztérium történelmi elnevezését, a „Háborús Minisztériumot". A lépés szimbolikus jelentőségű lenne, hiszen 1949 óta a Védelmi Minisztérium a hivatalos név.

Trump több Truth Social-bejegyzésben is igyekezett eloszlatni a spekulációkat, például azzal, hogy „soha nem érezte magát jobban”. Ugyanakkor a bejelentés időzítése miatt sokan arra számítanak, hogy a védelmi ügyek mellett közvetve az elmúlt napok találgatásaira is reagál majd.

