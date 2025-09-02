Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz: a Fehér Ház kiküldte a meghívókat, a fél világ találgat – őrült pletykák terjednek

Hamarosan nagy bejelentést tesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, csak éppen nem tudni, hogy miről. A Fehér Ház hétfőn késő este megerősítette, hogy az elnök magyar idő szerint kedden este 8 órakor bejelent valamit élőben az Ovális Irodából. Az internet népe egyből felbolydult, és találgatásokba kezdett Donald Trumppal kapcsolatban.

Senki sem tudja, miről fog beszélni kedden Donald Trump, egyesek már a legrosszabbtól tartanak / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A bejelentésről szóló sajtóközlemény nem említette név szerint Trumpot, és a téma sincs meghatározva, ami egyesek szerint igencsak baljóslatú. A találgatások egyből az elnök egészségi állapotáról szóltak, egyesek már összeesküvés-elméleteket is elkezdtek gyártani – írta a The Nightly hírportál.

Ehhez hozzájárult az is, hogy a first lady, Melania Trump több látogatást is tett a múlt héten a washingtoni Walter Reed Army Medical Centerben. A kórház környéke a Threadsen terjedő bejegyzések tanúsága szerint le van zárva.

Ezt alátámasztják az internetes keresések is:

Az X-en a „hol van Trump” kifejezés globális trend lett.

A Google-keresésekben pedig a „Trump meghalt?” kifejezésre vonatkozó keresések száma lőtt ki nagyon a hétvégén.

A Fehér Ház gyorsan igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, arról számoltak be, hogy az amerikai elnök nem halt meg. Nem sokkal később egy képet is közöltek, amelyen Donald Trump golfozik. Az elnök ráadásul saját közösségimédia-platformján, a Truth Socialon is nagyon aktív volt.

A golfozós fotó azonban nem nyugtatott meg mindenkit, ugyanis úgy látszik, hogy az elnök néhány kilót fogyott. Ez önmagában nem feltétlenül negatívum, azonban a Financial Express amerikai hírportál szerint az elnöknek iszkémiás stroke-ja lehetett. Azt már korábban is tudni lehetett róla, hogy a szívével vannak kisebb problémák, ami egy 79 éves, stresszes munkát végző ember esetében önmagában nem is lenne meglepő. A Stat News hírportál szerint a szívproblémák miatt vannak gyakran véraláfutások az amerikai elnök kezén.

JD Vance kész a beugrásra

Még napokkal korábban, augusztus 27-én adott exkluzív interjút a USA Today hírportálnak JD Vance. A beszélgetés apropóját az adta, hogy a most 41 éves politikus akkor volt kereken 200 napja az Amerikai Egyesült Államok alelnöke.