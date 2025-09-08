Nawrocki kimondta, ki csikarhatja ki a béketárgyalást, és elárulta, találkozik-e Orbán Viktorral

Csak Donald Trump amerikai elnök tudja rábírni Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai béketárgyalásokra – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel államfő hétfőn Vilniusban, a Gitanas Nauseda litván államfővel közös sajtóértekezleten. A varsói államfői hivatal honlapján élőben közvetített sajtókonferencián Nawrocki elmondta: a kétoldalú egyeztetés során Nausedával megegyeztek abban, hogy Trump a szabad világ egyetlen olyan vezetője, aki képes rábírni Putyint a háború lezárását célzó tárgyalásokra.

Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Saul Loeb / AFP

A múlt heti washingtoni látogatását érintő újságírói kérdésre Nawrocki elmondta: Lengyelország gazdasági, pénzügyi, demográfiai és katonai lehetőségeiből adódóan felelősnek érzi magát az egész közép-európai térségért. Ezért Trumppal megvitatta az amerikai katonák jelenlétét Lengyelországon túl a három balti országban, köztük Litvániában is. Úgy ítélte meg: az, hogy Trump a lengyelországi amerikai katonai jelenlét fenntartását és lehetséges növelését jelentette be, pozitív hatással van az egész térség biztonságára.

Lengyelország és Litvánia is bízik Donald Trump diplomáciai erejében

A lengyel elnök elmondta, hogy Nausedával megvitatták Lengyelország és Litvánia közös reagálását is a szomszédságukban zajló hibrid háborúra. Kijelentette, hogy a litván elnöktől eltérő módon tekint Ukrajna európai uniós integrációjára, ez viszont nem zárja ki a teljes szolidaritást Vilniusszal az Oroszországi Föderációval szemben.

Gitanas Nauseda aláhúzta, hogy örül Trump bejelentésének a lengyelországi katonai jelenlétről, de számít arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok az egész térségre figyelemmel lesz. Törekedni kell arra, hogy a régióban fennmaradjon, esetleg megerősödjön az amerikai katonai jelenlét.

A lengyel kollégájával folytatott tárgyalások témáiról beszámolva Nauseda elmondta: megvitatták egyebek mellett az Ukrajnának szánt katonai támogatást, az illegális bevándorlás problémáját, valamint a védelmi kiadások növelésének terveit a GDP 5 százalékára.

Az augusztus elején elnöki tisztségbe lépett Karol Nawrocki múlt héten Washingtonba, Rómába és a Vatikánba látogatott. Kedden Helsinkiben fogadja őt Alexander Stubb finn államfő. Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője hétfőn a PAP hírügynökséggel közölte, hogy a tervek szerint Karol Nawrocki a közeljövőben Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozik majd.

A lengyel–magyar kapcsolatok nagyon fontosak számunkra

– hangsúlyozta Rafal Leskiewicz.