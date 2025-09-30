Fordulat a kitiltóháborúban: Trump óriási kártérítést kap a YouTube-tól

Az amerikai elnök 24,5 millió dolláros (közel 5,3 milliárd forint) kártérítést kap a YouTube-tól a platform által a 2021. január 6-i capitoliumi zavargásokat követően végrehajtott fiókfelfüggesztés miatt – számolt be a Fox Business.
Az Alphabet tulajdonában lévő vállalat az utolsó a három nagyobb közösségimédia-platform közül, amelyeket Trump beperelt a Meta és a most X néven futó Twitter mellett, hogy rendezze az eltávolításával kapcsolatos követeléseit.
A Google és az Apple is ideiglenesen eltávolította alkalmazáskínálatából a Trump-szimpatizánsok által kedvelt Parler közösségi oldalt.
A Fox News Digital által megszerzett bírósági beadvány szerint
a megállapodásból 22 millió dollárt (483 millió forint) Donald Trump nevében a Trust for the National Mall nonprofit szervezetnek utalnak át, amely egy új fehér házi bálterem építését finanszírozza.
A beadvány szerint az Alphabet 2,5 millió (több 831 millió forint) dollárt más felpereseknek, köztük az Amerikai Konzervatív Uniónak, Naomi Wolf írónőnek és számos magánszemélynek fizet ki.
A megállapodás lezárja Trump nagy horderejű jogi csatározásainak sorozatát, amelyet a nagy tech cégek ellen indított, miután több platformról is kitiltották.
A Meta 2025 elején 25 millió dolláros (több mint 8,3 milliárd forint) megállapodást kötött, az X állítólag 10 millió dollárt (3,3 milliárd forint) fizetett.
A YouTube 2021. január 12-én felfüggesztette az elnök csatornáját arra hivatkozva, hogy a tartalmai sértik az erőszakra való felbujtás elleni irányelveket.
Donald Trump hívei 2021-ben megostromolták az amerikai törvényhozás épületét, hogy megakadályozzák a megválasztott elnök, Joe Biden győzelmének hitelesítését.
Trump – aki nem ismerte el Biden győzelmét – támogatóit előbb magasztalta, majd később elítélte az erőszakot.
