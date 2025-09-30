Deviza
EUR/HUF390.78 -0.08% USD/HUF332.67 -0.23% GBP/HUF447.43 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.49 -0.12% RON/HUF76.92 -0.05% CZK/HUF16.06 -0.24% EUR/HUF390.78 -0.08% USD/HUF332.67 -0.23% GBP/HUF447.43 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.49 -0.12% RON/HUF76.92 -0.05% CZK/HUF16.06 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,879 -0.38% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,714 -1.69% OTP28,870 -0.62% RICHTER9,830 +1.07% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,302.85 +0.76% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,155.41 -0.71% BUX98,879 -0.38% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,714 -1.69% OTP28,870 -0.62% RICHTER9,830 +1.07% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,302.85 +0.76% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,155.41 -0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
platform
Alphab
YouTube
Donald Trump

Fordulat a kitiltóháborúban: Trump óriási kártérítést kap a YouTube-tól

Több milliárd forintnyi kártérítést kap az amerikai elnök a YouTube-tól. Donald Trumpnak már megvan a terve az összeggel.
VG
2025.09.30., 11:46

Az amerikai elnök 24,5 millió dolláros (közel 5,3 milliárd forint) kártérítést kap a YouTube-tól a platform által a 2021. január 6-i capitoliumi zavargásokat követően végrehajtott fiókfelfüggesztés miatt – számolt be a Fox Business.

Donald Trump At F1 Miami Grand Prix 2024
Donald Trump óriási kártérítést kap a YouTube-tól / Fotó: NurPhoto / AFP

Az Alphabet tulajdonában lévő vállalat az utolsó a három nagyobb közösségimédia-platform közül, amelyeket Trump beperelt a Meta és a most X néven futó Twitter mellett, hogy rendezze az eltávolításával kapcsolatos követeléseit. 

A Google és az Apple is ideiglenesen eltávolította alkalmazáskínálatából a Trump-szimpatizánsok által kedvelt Parler közösségi oldalt.

A Fox News Digital által megszerzett bírósági beadvány szerint 

a megállapodásból 22 millió dollárt (483 millió forint) Donald Trump nevében a Trust for the National Mall nonprofit szervezetnek utalnak át, amely egy új fehér házi bálterem építését finanszírozza.

A beadvány szerint az Alphabet 2,5 millió (több 831 millió forint) dollárt más felpereseknek, köztük az Amerikai Konzervatív Uniónak, Naomi Wolf írónőnek és számos magánszemélynek fizet ki.

A megállapodás lezárja Trump nagy horderejű jogi csatározásainak sorozatát, amelyet a nagy tech cégek ellen indított, miután több platformról is kitiltották.

A Meta 2025 elején 25 millió dolláros (több mint 8,3 milliárd forint) megállapodást kötött, az X állítólag 10 millió dollárt (3,3 milliárd forint) fizetett.

A YouTube 2021. január 12-én felfüggesztette az elnök csatornáját arra hivatkozva, hogy a tartalmai sértik az erőszakra való felbujtás elleni irányelveket. 

Donald Trump hívei 2021-ben megostromolták az amerikai törvényhozás épületét, hogy megakadályozzák a megválasztott elnök, Joe Biden győzelmének hitelesítését. 

Trump – aki nem ismerte el Biden győzelmét – támogatóit előbb magasztalta, majd később elítélte az erőszakot.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
drónháború

Megvan Brüsszel mesterterve, béke ugyan nincs, de az orosz jóvátételt máris elköltik – fegyverre Ukrajnának

Jóvátételi kölcsön nyújtását javasolta Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke kedden Brüsszelben, Ursula von der Leyen szerint a kölcsön orosz vagyoneszközökön alapulna.
4 perc
platform

Fordulat a kitiltóháborúban: Trump óriási kártérítést kap a YouTube-tól

Több milliárd forintnyi kártérítést kap az amerikai elnök a YouTube-tól.
6 perc
autóipar

Az európai autógyártó óriásnál már a felső vezetés is menekül – hogy lesz ebből kilábalás?

Teljesen váratlanul felmondott az egyik legnagyobb autóipari konszern pénzügyi igazgatója.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu