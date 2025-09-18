Brutális támadás érte a Gazprom olajfeldolgozóját - tűz alá vették az ukrán drónokat, lángolt a létesítmény

Két ukrán drón támadta meg Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó és petrolkémiai komplexumát, a Gazprom Nyeftechim Szalavatot, Oroszország Baskortosztán régiójában – közölte Radiy Khabirov, a régió vezetője csütörtökön a Telegram csatornáján.

Ukrajna sikerese támadja az orosz olaj-infrastrukturát, drónokkal / Fotó: Anelo / shutterstock

Jelenleg a károk mértékét értékeljük. A tüzet oltjuk. Minden katasztrófavédelmi szolgálat a helyszínen van

– mondta. Hozzátette, hogy nem voltak áldozatok, és a komplexum saját biztonsági erői tüzet nyitottak a drónokra.

Leningrád-környékén is támadtak

Néhány nappal ezelőtt az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót találták el az ukrán drónok, az intézmény területén hatalmas lángok csapnak fel. A Pravda úgy azonosította az égő objektumot, mint a Kirisinyeftyeorgintyez (Kinyef) finomítója, amely több mint 800 kilométerre helyezkedik el az ukrán határtól, és állítólag az egyik legnagyobb Oroszországban. Az ukrán lap szerint a most megtámadott és felgyújtott üzem Kirisi városában van, és a Szurgutnyeftyegaz leányvállalata működteti.

Az utóbbi hetekben az ukránok fokozták az orosz energiainfrastruktúra elleni támadásokat, nem törődtek azzal sem, hogy a Barátság kőolajvezeték sorozatos megrongálásával veszélybe sodorják a közép-európai régió energiaellátását.

Hamar helyreállították a primorszki kikötőt

Korán örültek az ukránok: azt hitték, szétlőtték az orosz olajkikötőt, de máris úton vannak a tankerhajók. Oroszország legnagyobb balti olajkikötője rövid leállás után újraindította a rakodást. A lépés jól mutatja, hogy Moszkva milyen gyorsan képes reagálni az ukrán dróntámadásokra. Oroszország primorszki olajkikötőjében a hét végén két tankhajó – a Walrus és a Samos – töltötte fel rakományát, a Bloomberg hajókövetési adatai szerint. Egy harmadik hajó, a Jagger, szintén a kikötőben tartózkodik. Nemcsak a primorszki létesítmény állt le rövid időre, hanem három olyan szivattyúállomás is, amelyek a nyersolajat az ugyancsak kulcsfontosságú ust-lugai terminál felé továbbítják.