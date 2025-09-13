Deviza
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
orosz-ukrán háború
harci repülő
hadgyakorlat
Oroszország
Lengyelország
NATO

Drónincidens után: a NATO Lengyelországba, Moszkva északra küldött harci gépeket

Pezseg az európai légtér a szerdai lengyelországi drónincidens után. A NATO tagországai a lengyel légtér védelmére küldenek harci repülőket, az orosz MIG-31-esek eközben a Barents-tenger felett Kinzsal hiperszonikus rakétákkal felszerelve gyakorlatoztak.
Pető Sándor
2025.09.13., 20:50

Óriási izgalmat okozott a NATO-országokban, hogy szerdán Lengyelországban orosz drónokat lőttek le. Az európai légtér katonai használatát érintő hírek egymást érik azóta. A BBC jelentése szerint több NATO-tag harci repülőgépeket küld Lengyelország biztosítására, a dánok még hadihajót  is. Az oroszok eközben ballisztikus rakétákkal felszerelt repülőgépekkel tartottak hadgyakorlatot északon, Putyin elnök pedig felavatta az új orosz űrközpontot. Az ukránok sem maradtak ki: ők elbüszkélkedtek, hogy egyre jobban el tudják téríteni az orosz repülőeszközöket.

Drónincidens után: MIG-31-esek északra, Rafalék, Eurofighterek keletre
Varsó szerint az orosz berepülés szándékos volt, Moszkva szerint azonban nem voltak lengyelországi célpontjai.

Az események nyomán a NATO tagjai meg kívánják erősíteni a szövetség keleti szárnyát, ennek érdekében Dánia, Franciaország máris konkrét felajánlásokat tett, és várhatóan mások is csatlakoznak – jelentette a brit BBC, idézve Donald Tusk lengyel miniszterelnököt is, aki szerint

a második világháború óta a legközelebb kerültünk a nyílt konfliktushoz

Drónincidens után: ezt a katonai segítséget kapja Lengyelország

A jelentés szerint

  • Dánia két F-16-os vadászrepülőt küld a lengyel légvédelem támogatására és egy hadihajót – ezt a védelmi minisztérium közölte.
  • Franciaország két Rafale vadászt ad,
  • Németország négy Eurofightert ígért.
  • A brit védelmi minisztérium "teljes elkötelezettségét" fejezte ki, azzal, hogy később közöl részleteket.

Felszálltak a MIG-31-esek és hiperszonikus rakétákat vittek

Az oroszok eközben nem zavartatták magukat.

A Norvégiával szomszédos északi Barents-tenger fölé MIG-31-esek szálltak, Kinzsal hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelve. Erre a Zapad-2025 stratégiai hadgyakorlat keretében került sor az orosz védelmi minisztérium közlése szerint, amelyet az Interfax hírügynökség röpített világgá. A hivatalos videó szerint egy pár MIG-31-es vett részt a gyakorlatban.

A harci kiképzési misszió végrehajtásával a személyzetek azt gyakorolták, hogy egy szimulált ellenség kritikusan fontos objektumai ellen hajtsanak végre szimulált légicsapást. A repülés tartama körülbelül négy óra volt

– közölte a tárca.

Moszkvában eközben a főváros alapításának évfordulóján Vlagyimir Putyin elnök felavatta az új Nemzeti Űrközpontot, ahonnan a majdani új orosz űrállomást is irányítják majd.

Az ukránok sem bírták ki, a legrosszabbkor dicsekedtek el egy sikerükkel

Nem maradhatott ki a hírfolyamból Ukrajna sem, egy név nélkül nyilatkozó vezérkari forrás dicsekedett el egy olyan sikerrel, amit lehet hogy nem a legszerencsésebb volt felhozni közvetlenül a lengyelországi drónincidens után.

Ezzel a legrosszabbkor dicsekedett el Ukrajna: el tudják téríteni a rettegett orosz rakétákat
Vezérkari forrás tájékoztatta az ukrán állami műsorszolgáltatót arról, hogy az orosz Kinzsal rakéták 2025-ben gyakrabban kezdték eltéveszteni a célt, és magyarázattal is szolgált. Orosz drónok hatoltak Lengyelország légterébe szerdán, óriási riadalmat okozva – az ukrán vezérkari forrás mindössze két nappal ezt követően beszélt arról, hogy az ukrán elektronikus hadviselés egyre könnyebben tudja eltéríteni az ellenség repülőeszközeit, hatalmas költséget okozva az oroszoknak.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11973 cikk

 

