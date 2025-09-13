Drónincidens után: a NATO Lengyelországba, Moszkva északra küldött harci gépeket

Óriási izgalmat okozott a NATO-országokban, hogy szerdán Lengyelországban orosz drónokat lőttek le. Az európai légtér katonai használatát érintő hírek egymást érik azóta. A BBC jelentése szerint több NATO-tag harci repülőgépeket küld Lengyelország biztosítására, a dánok még hadihajót is. Az oroszok eközben ballisztikus rakétákkal felszerelt repülőgépekkel tartottak hadgyakorlatot északon, Putyin elnök pedig felavatta az új orosz űrközpontot. Az ukránok sem maradtak ki: ők elbüszkélkedtek, hogy egyre jobban el tudják téríteni az orosz repülőeszközöket.
Varsó szerint az orosz berepülés szándékos volt, Moszkva szerint azonban nem voltak lengyelországi célpontjai.
Az események nyomán a NATO tagjai meg kívánják erősíteni a szövetség keleti szárnyát, ennek érdekében Dánia, Franciaország máris konkrét felajánlásokat tett, és várhatóan mások is csatlakoznak – jelentette a brit BBC, idézve Donald Tusk lengyel miniszterelnököt is, aki szerint
a második világháború óta a legközelebb kerültünk a nyílt konfliktushoz
A jelentés szerint
Az oroszok eközben nem zavartatták magukat.
A Norvégiával szomszédos északi Barents-tenger fölé MIG-31-esek szálltak, Kinzsal hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelve. Erre a Zapad-2025 stratégiai hadgyakorlat keretében került sor az orosz védelmi minisztérium közlése szerint, amelyet az Interfax hírügynökség röpített világgá. A hivatalos videó szerint egy pár MIG-31-es vett részt a gyakorlatban.
A harci kiképzési misszió végrehajtásával a személyzetek azt gyakorolták, hogy egy szimulált ellenség kritikusan fontos objektumai ellen hajtsanak végre szimulált légicsapást. A repülés tartama körülbelül négy óra volt
– közölte a tárca.
Moszkvában eközben a főváros alapításának évfordulóján Vlagyimir Putyin elnök felavatta az új Nemzeti Űrközpontot, ahonnan a majdani új orosz űrállomást is irányítják majd.
Nem maradhatott ki a hírfolyamból Ukrajna sem, egy név nélkül nyilatkozó vezérkari forrás dicsekedett el egy olyan sikerrel, amit lehet hogy nem a legszerencsésebb volt felhozni közvetlenül a lengyelországi drónincidens után.
Vezérkari forrás tájékoztatta az ukrán állami műsorszolgáltatót arról, hogy az orosz Kinzsal rakéták 2025-ben gyakrabban kezdték eltéveszteni a célt, és magyarázattal is szolgált. Orosz drónok hatoltak Lengyelország légterébe szerdán, óriási riadalmat okozva – az ukrán vezérkari forrás mindössze két nappal ezt követően beszélt arról, hogy az ukrán elektronikus hadviselés egyre könnyebben tudja eltéríteni az ellenség repülőeszközeit, hatalmas költséget okozva az oroszoknak.
