Drónincidens után: a NATO Lengyelországba, Moszkva északra küldött harci gépeket

Óriási izgalmat okozott a NATO-országokban, hogy szerdán Lengyelországban orosz drónokat lőttek le. Az európai légtér katonai használatát érintő hírek egymást érik azóta. A BBC jelentése szerint több NATO-tag harci repülőgépeket küld Lengyelország biztosítására, a dánok még hadihajót is. Az oroszok eközben ballisztikus rakétákkal felszerelt repülőgépekkel tartottak hadgyakorlatot északon, Putyin elnök pedig felavatta az új orosz űrközpontot. Az ukránok sem maradtak ki: ők elbüszkélkedtek, hogy egyre jobban el tudják téríteni az orosz repülőeszközöket.

Drónincidens után: MIG-31-esek északra, Rafalék, Eurofighterek keletre Fotó: Anadolu via AFP

Varsó szerint az orosz berepülés szándékos volt, Moszkva szerint azonban nem voltak lengyelországi célpontjai.

Az események nyomán a NATO tagjai meg kívánják erősíteni a szövetség keleti szárnyát, ennek érdekében Dánia, Franciaország máris konkrét felajánlásokat tett, és várhatóan mások is csatlakoznak – jelentette a brit BBC, idézve Donald Tusk lengyel miniszterelnököt is, aki szerint

a második világháború óta a legközelebb kerültünk a nyílt konfliktushoz

Drónincidens után: ezt a katonai segítséget kapja Lengyelország

A jelentés szerint

Dánia két F-16-os vadászrepülőt küld a lengyel légvédelem támogatására és egy hadihajót – ezt a védelmi minisztérium közölte.

Franciaország két Rafale vadászt ad,

Németország négy Eurofightert ígért.

A brit védelmi minisztérium "teljes elkötelezettségét" fejezte ki, azzal, hogy később közöl részleteket.

Felszálltak a MIG-31-esek és hiperszonikus rakétákat vittek

Az oroszok eközben nem zavartatták magukat.

A Norvégiával szomszédos északi Barents-tenger fölé MIG-31-esek szálltak, Kinzsal hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelve. Erre a Zapad-2025 stratégiai hadgyakorlat keretében került sor az orosz védelmi minisztérium közlése szerint, amelyet az Interfax hírügynökség röpített világgá. A hivatalos videó szerint egy pár MIG-31-es vett részt a gyakorlatban.

A harci kiképzési misszió végrehajtásával a személyzetek azt gyakorolták, hogy egy szimulált ellenség kritikusan fontos objektumai ellen hajtsanak végre szimulált légicsapást. A repülés tartama körülbelül négy óra volt

– közölte a tárca.